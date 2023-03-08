2 çocuk annesi Buse Varol aşka geldi! 5 yıllık eşi Alişan ile romantik pozu ortalığı kasıp kavurdu! Alişan’dan karşı hamle geldi
Türkücü Alişan ile Beşiktaş'ta 900 kişinin katıldığı bir düğünle dünyaevine giren oyuncu Buse Varol'un bu evlilikten bir oğlu bir de kızı oldu. 2 çocuk annesi Varol, ailesiyle yaptığı paylaşımlarla ise sık sık adlarından söz ettirdi. Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü oyuncu, şimdi ise 5 yıllık eşi Alişan'la yaptığı paylaşımla gündeme geldi. Varol, Alişan ile 2018 yılında ait bir kareyi yayınladı. Alişan da biricik eşinin paylaşımına kayıtsız kalamadı. İşte Buse Varol'un romantik paylaşımı...
08.03.2023 20:18 - Son Güncelleme: 08.03.2023 20:18
Ünlü türkücü Alişan ile oyuncu Buse Varol, 2018 yılında Beşiktaş'ta 900 kişinin katıldığı görkemli bir düğünle dünyaevine girdi.
Sosyal medya paylaşımlarında aile pozlarına sık sık yer veren ikiliden Buse Varol, bu kez romantik bir fotoğrafla gündeme geldi.
Sosyal medyayı aktif kullanan Varol, 5 yıllık eşi Alişan ile 2018 yılında verdiği aşk dolu pozu Instagram sayfasında takipçilerinin beğenisine sundu.