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Haberler Magazin 2 çocuk annesi Buse Varol aşka geldi! 5 yıllık eşi Alişan ile romantik pozu ortalığı kasıp kavurdu! Alişan’dan karşı hamle geldi

2 çocuk annesi Buse Varol aşka geldi! 5 yıllık eşi Alişan ile romantik pozu ortalığı kasıp kavurdu! Alişan’dan karşı hamle geldi

Türkücü Alişan ile Beşiktaş'ta 900 kişinin katıldığı bir düğünle dünyaevine giren oyuncu Buse Varol'un bu evlilikten bir oğlu bir de kızı oldu. 2 çocuk annesi Varol, ailesiyle yaptığı paylaşımlarla ise sık sık adlarından söz ettirdi. Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü oyuncu, şimdi ise 5 yıllık eşi Alişan'la yaptığı paylaşımla gündeme geldi. Varol, Alişan ile 2018 yılında ait bir kareyi yayınladı. Alişan da biricik eşinin paylaşımına kayıtsız kalamadı. İşte Buse Varol'un romantik paylaşımı...

takvim.com.tr
08.03.2023 20:18 - Son Güncelleme: 08.03.2023 20:18
2 çocuk annesi Buse Varol aşka geldi! 5 yıllık eşi Alişan ile romantik pozu ortalığı kasıp kavurdu! Alişan’dan karşı hamle geldi

Ünlü türkücü Alişan ile oyuncu Buse Varol, 2018 yılında Beşiktaş'ta 900 kişinin katıldığı görkemli bir düğünle dünyaevine girdi.

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2 çocuk annesi Buse Varol aşka geldi! 5 yıllık eşi Alişan ile romantik pozu ortalığı kasıp kavurdu! Alişan’dan karşı hamle geldi

Attıkları her adım hayranları tarafından yakından takip edilen ünlü çiftin bu evlilikten Burak ve Eliz adında iki evladı oldu.

2 çocuk annesi Buse Varol aşka geldi! 5 yıllık eşi Alişan ile romantik pozu ortalığı kasıp kavurdu! Alişan’dan karşı hamle geldi

Sosyal medya paylaşımlarında aile pozlarına sık sık yer veren ikiliden Buse Varol, bu kez romantik bir fotoğrafla gündeme geldi.

2 çocuk annesi Buse Varol aşka geldi! 5 yıllık eşi Alişan ile romantik pozu ortalığı kasıp kavurdu! Alişan’dan karşı hamle geldi

Sosyal medyayı aktif kullanan Varol, 5 yıllık eşi Alişan ile 2018 yılında verdiği aşk dolu pozu Instagram sayfasında takipçilerinin beğenisine sundu.

2 çocuk annesi Buse Varol aşka geldi! 5 yıllık eşi Alişan ile romantik pozu ortalığı kasıp kavurdu! Alişan’dan karşı hamle geldi

Birçok magazin ve fan sayfasının da paylaştığı poz, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

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