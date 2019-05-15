Ünlü aktörün ölümünden önceki şüpheli mesaj! Isaac Kappy'nin feci ölümü!
Thor, Terminator: Salvation gibi filmlerde yer alan ünlü oyuncu Isaac Kappy'nin Pazartesi sabahı hayatını kaybettiği açıklandı. 42 yaşındaki ünlü oyuncu Isaac Kappy, Instagram'da bir mektup paylaştıktan sonra intihar etti. Ünlü aktörün ölmeden önceki mesajı ortaya çıktı.
15.05.2019 17:53
- Son Güncelleme: 15.05.2019 18:54
Ünlü oyuncu sözlerine şöyle devam etti: "İyi bir insan olduğuma inanırdım ama aslında değilim. Aslında hayatım boyunca gayet kötü bir insan oldum. İnsanları para için kullandım, birçok kişiye ve insanların güvenine ihanet ettim. Alkol, uyuşturucu ve sigara kullanarak vücuduma ihanet ettim. Beni seven insanlardan faydalandım. Kumara para harcadım. O kadar çok harcadım ki geleceğimi heba ettim. Artık hayatta kaybedecek hiçbir şeyim yok."
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