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Ünlü aktörün ölümünden önceki şüpheli mesaj! Isaac Kappy'nin feci ölümü!

Thor, Terminator: Salvation gibi filmlerde yer alan ünlü oyuncu Isaac Kappy'nin Pazartesi sabahı hayatını kaybettiği açıklandı. 42 yaşındaki ünlü oyuncu Isaac Kappy, Instagram'da bir mektup paylaştıktan sonra intihar etti. Ünlü aktörün ölmeden önceki mesajı ortaya çıktı.

15.05.2019 17:53 - Son Güncelleme: 15.05.2019 18:54
Ünlü oyuncunun ölümünden önceki şüpheli mesaj! Isaac Kappy'nin feci ölümü!

Terminator: Salvation filminin yıldızı Isaac Kappy, "Kaybedecek hiçbir şeyi olmadığını" söylediği Instagram paylaşımından sonra intihar etti.

Ünlü oyuncunun ölümünden önceki şüpheli mesaj! Isaac Kappy'nin feci ölümü!

Hollywood yıldızı Isaac Kappy, Arizona'da bir nehre atlayarak 42 yaşında hayata gözlerini yumdu.

Ünlü oyuncunun ölümünden önceki şüpheli mesaj! Isaac Kappy'nin feci ölümü!

Instagram hesabından bir veda mektubu paylaşan Kappy, karakteri hakkında aslında yıllar önce yapması gereken bazı çıkarımlar yaptığını yazdı.

Ünlü oyuncunun ölümünden önceki şüpheli mesaj! Isaac Kappy'nin feci ölümü!

Ünlü oyuncu sözlerine şöyle devam etti: "İyi bir insan olduğuma inanırdım ama aslında değilim. Aslında hayatım boyunca gayet kötü bir insan oldum. İnsanları para için kullandım, birçok kişiye ve insanların güvenine ihanet ettim. Alkol, uyuşturucu ve sigara kullanarak vücuduma ihanet ettim. Beni seven insanlardan faydalandım. Kumara para harcadım. O kadar çok harcadım ki geleceğimi heba ettim. Artık hayatta kaybedecek hiçbir şeyim yok."

Ünlü oyuncunun ölümünden önceki şüpheli mesaj! Isaac Kappy'nin feci ölümü!

17 Nisan 1977'de dünyaya gelen oyuncu, Thor, Klown Kamp Massacre, Fanboys ve Not Forgotten gibi filmlerde rol almıştı.

Ünlü oyuncunun ölümünden önceki şüpheli mesaj! Isaac Kappy'nin feci ölümü!
Ünlü oyuncunun ölümünden önceki şüpheli mesaj! Isaac Kappy'nin feci ölümü!
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