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Bir Zamanlar Çukurova'nın Demir'i Murat Ünalmış ilk kez paylaştı! En özel insanlar...

Bir Zamanlar Çukurova dizisinde Demir karakterini canlandıran Murat Ünalmış'ın karakteri her ne kadar sevilmese de, oyunculuğu ayakta alkışlanacak cinsten.Onun oyunculuğu sayesinde bu kadar 'sevilmeyen' Demir karakteri ekranlarda fırtınalar estirirken öte yandan Murat Ünalmış kariyerinin en parlak dönemlerinden biri yaşıyor. Özel hayatına dair en ufak detay merak edilen Murat Ünalmış, Instagram hesabından ilk kez onları paylaştı sosyal medyada beğeni yağmuruna tutuldu. İşte Murat Ünalmış'ın o paylaşımı.

15.05.2019 17:27 - Son Güncelleme: 15.05.2019 17:38
Bir Zamanlar Çukurova'nın Demir'i Murat Ünalmış ilk kez paylaştı! En özel insanlar...

Bir Zamanlar Çukurova'nın Demir'i Murat Ünalmış annesi ve babası ile fotoğraf paylaştı. İşte sosyal medyada çok konuşulan o fotoğraf.

Bir Zamanlar Çukurova'nın Demir'i Murat Ünalmış ilk kez paylaştı! En özel insanlar...

Emina Sandal

Mustafa Sandal'ın eski eşi Emina Sandal annesiyle fotoğrafını paylaştı.

Bir Zamanlar Çukurova'nın Demir'i Murat Ünalmış ilk kez paylaştı! En özel insanlar...

Güzel şarkıcının fotoğrafını hayranları yorum ve beğeni yağmuruna tuttu.

Bir Zamanlar Çukurova'nın Demir'i Murat Ünalmış ilk kez paylaştı! En özel insanlar...

Pelin Karahan

Bir Zamanlar Çukurova'nın Demir'i Murat Ünalmış ilk kez paylaştı! En özel insanlar...

Pelin Karahan ile annesi Nural Koçyiğit

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