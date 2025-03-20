Ferdi Tayfur’un kızı Tuğçe Tayfur mesajları ifşa edip ateş püskürdü: Korkak ve cibilliyetsiz!

Ferdi Tayfur'un Necla Nazır ile olan birlikteliğinden dünyaya gelen kızı Tuğçe Tayfur, önceki gün sosyal medya hesabında doğum günü paylaşımında bulundu.

Yeni yaşını kutlayan ve doğum gününden kareleri yayınlayan Tayfur, paylaşımına düştüğü notla merhum babası Ferdi Tayfur'un anmayı da ihmal etmedi.

Yayınladığı fotoğraf serisinin sonunda minik kızına yer veren Tuğçe Tayfur, şu ifadeleri kullandı: "Gerçek prenses son fotoğrafta. Ben bundan 8 yıl önce bugün bir kanadımı kaybettim, canımı anneannemi. Onu tanımanızı çok isterdim. Şimdi Lina'da onu görüyorum, öyle çok benziyor ki.

Hayat tabii bu işte bir şekilde kalkıyorsun ayağa. Derken bu yıl bir kanadım daha gitti, babam... Türkiye koca bir değerini kaybetti, hayranları hayran oldukları kişiyi kaybetti, ben babamı kaybettim.