Ferdi Tayfur’un kızı Tuğçe Tayfur mesajları ifşa edip ateş püskürdü: Korkak ve cibilliyetsiz!

Ferdi Tayfur'un Necla Nazır ile olan birlikteliğinden dünyaya gelen kızı Tuğçe Tayfur, önceki gün sosyal medya hesabında doğum günü paylaşımında bulundu.
Yeni yaşını kutlayan ve doğum gününden kareleri yayınlayan Tayfur, paylaşımına düştüğü notla merhum babası Ferdi Tayfur'un anmayı da ihmal etmedi.
Yayınladığı fotoğraf serisinin sonunda minik kızına yer veren Tuğçe Tayfur, şu ifadeleri kullandı: "Gerçek prenses son fotoğrafta. Ben bundan 8 yıl önce bugün bir kanadımı kaybettim, canımı anneannemi. Onu tanımanızı çok isterdim. Şimdi Lina'da onu görüyorum, öyle çok benziyor ki.
Hayat tabii bu işte bir şekilde kalkıyorsun ayağa. Derken bu yıl bir kanadım daha gitti, babam... Türkiye koca bir değerini kaybetti, hayranları hayran oldukları kişiyi kaybetti, ben babamı kaybettim.
Zaman yine geçiyor ve ben yine sevdiklerimle dostlarımla ayağa kalkıyorum. Çünkü benim kanatlarım giderken bir taraftan da 3 tane evladıma kanat olmaya gayret ediyorum.
Bugün anladım ki benim çok ama çok güzel dostlarım var. Her birinize ayrı ayrı teşekkür ederim, iyi ki varsınız. Doğum günümü kutlayan tüm sevenlerime de sonsuz sevgilerimi iletiyorum"
SOSYAL MEDYA İKİYE BÖLÜNDÜ
Tuğçe Tayfur'un paylaşımı kısa sürede gündem olurken sosyal medya kullanıcıları ikiye bölündü. Bir kısım sosyal medya kullanıcısı Tuğçe Tayfur'un yeni yaşını kutlarken bir kısmı doğum günü kutlamasını ve paylaşımı eleştirdi.
ELEŞTİRİLERE TEPKİ GÖSTERDİ
Tuğçe Tayfur da Instagram'dan yaptığı paylaşımla gelen eleştirilere sert cevap verdi.
Tayfur, gönderisinde şu ifadeleri kullandı: "Korku iyidir. Korkun böyle fake hesabın arkasına saklanarak insanları kışkırtmaya çalışın. Sonra da alın cevaplarınızı beni sevenlerden.
Ama ben korkak ve cibilliyetsiz düşman sevmiyorum. Keza beni sevenler de sevmezler sizin gibi karakter yoksunlarını. Biraz cesaret. Ha gayret"