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Ferdi Tayfur’un kızı Tuğçe Tayfur mesajları ifşa edip ateş püskürdü: Korkak ve cibilliyetsiz!

Usta sanatçı Ferdi Tayfur'un şarkıcı kızı Tuğçe Tayfur, önceki gün sosyal medya hesabında doğum günü paylaşımında bulundu. Tayfur'un paylaşımı kısa sürede gündem olurken sosyal medya kullanıcıları ikiye bölündü. Bir kısım sosyal medya kullanıcısı Tuğçe Tayfur'un yeni yaşını kutlarken bir kısmı doğum günü kutlamasını ve paylaşımı eleştirdi. Tuğçe Tayfur da Instagram'dan yaptığı paylaşımla gelen eleştirilere sert cevap verdi.

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Giriş Tarihi :20 Mart 2025 , 15:40 Güncelleme Tarihi :20 Mart 2025 , 15:40
Ferdi Tayfur’un kızı Tuğçe Tayfur mesajları ifşa edip ateş püskürdü: Korkak ve cibilliyetsiz!

Ferdi Tayfur'un Necla Nazır ile olan birlikteliğinden dünyaya gelen kızı Tuğçe Tayfur, önceki gün sosyal medya hesabında doğum günü paylaşımında bulundu.

Ferdi Tayfur’un kızı Tuğçe Tayfur mesajları ifşa edip ateş püskürdü: Korkak ve cibilliyetsiz!

Yeni yaşını kutlayan ve doğum gününden kareleri yayınlayan Tayfur, paylaşımına düştüğü notla merhum babası Ferdi Tayfur'un anmayı da ihmal etmedi.

Ferdi Tayfur’un kızı Tuğçe Tayfur mesajları ifşa edip ateş püskürdü: Korkak ve cibilliyetsiz!

Yayınladığı fotoğraf serisinin sonunda minik kızına yer veren Tuğçe Tayfur, şu ifadeleri kullandı: "Gerçek prenses son fotoğrafta. Ben bundan 8 yıl önce bugün bir kanadımı kaybettim, canımı anneannemi. Onu tanımanızı çok isterdim. Şimdi Lina'da onu görüyorum, öyle çok benziyor ki.

Ferdi Tayfur’un kızı Tuğçe Tayfur mesajları ifşa edip ateş püskürdü: Korkak ve cibilliyetsiz!

Hayat tabii bu işte bir şekilde kalkıyorsun ayağa. Derken bu yıl bir kanadım daha gitti, babam... Türkiye koca bir değerini kaybetti, hayranları hayran oldukları kişiyi kaybetti, ben babamı kaybettim.

Ferdi Tayfur’un kızı Tuğçe Tayfur mesajları ifşa edip ateş püskürdü: Korkak ve cibilliyetsiz!

Zaman yine geçiyor ve ben yine sevdiklerimle dostlarımla ayağa kalkıyorum. Çünkü benim kanatlarım giderken bir taraftan da 3 tane evladıma kanat olmaya gayret ediyorum.

Ferdi Tayfur’un kızı Tuğçe Tayfur mesajları ifşa edip ateş püskürdü: Korkak ve cibilliyetsiz!

Bugün anladım ki benim çok ama çok güzel dostlarım var. Her birinize ayrı ayrı teşekkür ederim, iyi ki varsınız. Doğum günümü kutlayan tüm sevenlerime de sonsuz sevgilerimi iletiyorum"

Ferdi Tayfur’un kızı Tuğçe Tayfur mesajları ifşa edip ateş püskürdü: Korkak ve cibilliyetsiz!

SOSYAL MEDYA İKİYE BÖLÜNDÜ

Tuğçe Tayfur'un paylaşımı kısa sürede gündem olurken sosyal medya kullanıcıları ikiye bölündü. Bir kısım sosyal medya kullanıcısı Tuğçe Tayfur'un yeni yaşını kutlarken bir kısmı doğum günü kutlamasını ve paylaşımı eleştirdi.

Ferdi Tayfur’un kızı Tuğçe Tayfur mesajları ifşa edip ateş püskürdü: Korkak ve cibilliyetsiz!

ELEŞTİRİLERE TEPKİ GÖSTERDİ

Tuğçe Tayfur da Instagram'dan yaptığı paylaşımla gelen eleştirilere sert cevap verdi.

Ferdi Tayfur’un kızı Tuğçe Tayfur mesajları ifşa edip ateş püskürdü: Korkak ve cibilliyetsiz!

Tayfur, gönderisinde şu ifadeleri kullandı: "Korku iyidir. Korkun böyle fake hesabın arkasına saklanarak insanları kışkırtmaya çalışın. Sonra da alın cevaplarınızı beni sevenlerden.

Ferdi Tayfur’un kızı Tuğçe Tayfur mesajları ifşa edip ateş püskürdü: Korkak ve cibilliyetsiz!

Ama ben korkak ve cibilliyetsiz düşman sevmiyorum. Keza beni sevenler de sevmezler sizin gibi karakter yoksunlarını. Biraz cesaret. Ha gayret"

Ferdi Tayfur’un kızı Tuğçe Tayfur mesajları ifşa edip ateş püskürdü: Korkak ve cibilliyetsiz!

İşte Tuğçe Tayfur'un o paylaşımı...