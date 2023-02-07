Ünlü oyuncu Tugay Mercan sosyal medyadan duyurdu! “Arkadaşlar Hatay'daki kuzenime ulaşılamıyor”
Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler, Trabzon, Adana, Gaziantep, Malatya, Kilis, Adıyaman, Diyarbakır, Şanlıurfa, Osmaniye, Samsun ve Hatay'da da hissedildi. Deprem bölgesinde arama kurtarma çalışmaları devam ederken oyuncu Tugay Mercan da sosyal medya hesabında bir paylaşımda bulunarak Hatay'daki kuzenine ulaşamadığını söyledi. Yardım isteyen oyuncu "Arkadaşlar Hatay'daki kuzenime ulaşılamıyor" dedi.
Kahramanmaraş'ta 7,7 ve 7,6 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. Deprem; Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da büyük yıkıma yol açtı.
Ünlü oyuncu Tugay Mercan da Instagram hesabından yaptığı paylaşımda Hatay'daki kuzenine ulaşamadığını belirtti.
"LÜTFEN YARDIM EKİBİ YOLLAYALIM"
Paylaşımında adres bilgisi veren Mercan, "Arkadaşlar Hatay'daki kuzenime ulaşılamıyor. Lütfen yardım ekibi yollayalım" ifadelerini kullandı.
TUGAY MERCAN KİMDİR?
Tugay Mercan Kollama, Es-Es, Suskunlar, Kayıp Şehir, Tatar Ramazan, A.Ş.K, Muhteşem Yüzyıl Kösem ve Asla Vazgeçmem gibi projelerde rol aldı.
1982 İstanbul doğumlu oyuncu Tugay Mercan Haliç Üniversitesi Tiyatro ve Oyunculuk Bölümü'nden mezun oldu.