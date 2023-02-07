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Mert Fırat depremzedelere ulaştırılmak üzere yardım kolisi hazırladı: Benim de akrabalarım göçük altında...

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6'lık depremlerin ardından tüm Türkiye tek yürek oldu. Ünlü oyuncu Mert Fırat da afet bölgesindeki vatandaşlar için harekete geçti. Depremzedelere ulaştırılmak üzere yardım kolisi hazırlayan oyuncu, "Benim de akrabalarım göçük altında" ifadelerini kullandı. İşte detaylar...

takvim.com.tr
07.02.2023 20:11 - Son Güncelleme: 07.02.2023 20:11
Mert Fırat depremzedelere ulaştırılmak üzere yardım kolisi hazırladı: Benim de akrabalarım göçük altında...

Türkiye'yi yasa boğan Kahramanmaraş merkezli depremin ardından oyuncu Mert Fırat, depremzedeler için harekete geçti.

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Mert Fırat depremzedelere ulaştırılmak üzere yardım kolisi hazırladı: Benim de akrabalarım göçük altında...

Sosyal medya hesabında paylaşımda bulunan Fırat, enkazdan kurtulanlara ulaştırılmak üzere İhtiyaç̧ Haritası ile birlikte yardım kolileri hazırladı.

Mert Fırat depremzedelere ulaştırılmak üzere yardım kolisi hazırladı: Benim de akrabalarım göçük altında...

"Benim de akrabalarım göçük altında" diyen Mert Fırat, ihtiyaç listesindeki malzemelerin paketlendiği o anları sosyal medya hesabı üzerinden takipçileriyle paylaştı.

Mert Fırat depremzedelere ulaştırılmak üzere yardım kolisi hazırladı: Benim de akrabalarım göçük altında...

Oyuncu, gönderisinde şu ifadelere yer verdi: "Aynı acıları paylaştığımız şu günlerde İhtiyaç Haritası ve tüm sivil toplum kuruluşlarına verdiğiniz destek çok değerli.

Mert Fırat depremzedelere ulaştırılmak üzere yardım kolisi hazırladı: Benim de akrabalarım göçük altında...

Maalesef hepimizin yakınları farklı illerde depremden etkilendi. Kimi bulunduğu illerden kimi afet bölgesinden destek vermeye çalışıyor. Afet haberini aldığımızda yola çıktık.

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