Mert Fırat depremzedelere ulaştırılmak üzere yardım kolisi hazırladı: Benim de akrabalarım göçük altında...
Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6'lık depremlerin ardından tüm Türkiye tek yürek oldu. Ünlü oyuncu Mert Fırat da afet bölgesindeki vatandaşlar için harekete geçti. Depremzedelere ulaştırılmak üzere yardım kolisi hazırlayan oyuncu, "Benim de akrabalarım göçük altında" ifadelerini kullandı. İşte detaylar...
07.02.2023 20:11 - Son Güncelleme: 07.02.2023 20:11
Türkiye'yi yasa boğan Kahramanmaraş merkezli depremin ardından oyuncu Mert Fırat, depremzedeler için harekete geçti.
"Benim de akrabalarım göçük altında" diyen Mert Fırat, ihtiyaç listesindeki malzemelerin paketlendiği o anları sosyal medya hesabı üzerinden takipçileriyle paylaştı.