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Haberler Magazin Karsu deprem sonrası gözyaşları içinde sosyal medyadan paylaştı! “Bizde çok kayıp var” deyip Hatay’daki ailesi için yardım istedi

Karsu deprem sonrası gözyaşları içinde sosyal medyadan paylaştı! “Bizde çok kayıp var” deyip Hatay’daki ailesi için yardım istedi

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğünde gerçekleşen iki büyük deprem 10 ili etkiledi. Deprem; Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da büyük yıkıma yol açtı. Hollanda'da dünyaya gelen ve aslen Hataylı olan şarkıcı Karsu ise gözyaşları içinde çektiği bir videoyu Instagram'da yayınlayarak ailesi için yardım istedi. Ünlü şarkıcı, "Bizde çok kayıp var" dedi.

takvim.com.tr
07.02.2023 22:39 - Son Güncelleme: 07.02.2023 22:39
Karsu deprem sonrası gözyaşları içinde sosyal medyadan paylaştı! “Bizde çok kayıp var” deyip Hatay’daki ailesi için yardım istedi

Kahramanmaraş'ta dün sabah saat 04.17'de 7,7; saat 13.24'te 7,6 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. 10 ili etkileyen deprem, Hatay'da da büyük yıkıma yol açtı.

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Karsu deprem sonrası gözyaşları içinde sosyal medyadan paylaştı! “Bizde çok kayıp var” deyip Hatay’daki ailesi için yardım istedi

Hollanda'da dünyaya gelen ve aslen Hataylı olan şarkıcı Karsu ise gözyaşları içinde çektiği bir videoyu Instagram'da yayınlayarak ailesi için yardım istedi.

Karsu deprem sonrası gözyaşları içinde sosyal medyadan paylaştı! “Bizde çok kayıp var” deyip Hatay’daki ailesi için yardım istedi

Haber alamadığı aile bireylerinin fotoğraflarını videoya ekleyen ünlü şarkıcı, "Bizde çok kayıp var" ifadelerini kullandı.

Karsu deprem sonrası gözyaşları içinde sosyal medyadan paylaştı! “Bizde çok kayıp var” deyip Hatay’daki ailesi için yardım istedi

Karsu, paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "Ben de bir mesaj yollamak istedim herkese. Çok yazıyorsunuz "Karsu sen nasılsın? Ailen Nasıl?" diye.

Karsu deprem sonrası gözyaşları içinde sosyal medyadan paylaştı! “Bizde çok kayıp var” deyip Hatay’daki ailesi için yardım istedi

"BİZDE ÇOK KAYIP VAR"
Bizde çok kayıp var. Nenem yok, halam yok, kuzenlerim... Hatay'a çok yardım gitmiyor, onu da duyuyorum ailemden.

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