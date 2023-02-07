Karsu deprem sonrası gözyaşları içinde sosyal medyadan paylaştı! “Bizde çok kayıp var” deyip Hatay’daki ailesi için yardım istedi
Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğünde gerçekleşen iki büyük deprem 10 ili etkiledi. Deprem; Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da büyük yıkıma yol açtı. Hollanda'da dünyaya gelen ve aslen Hataylı olan şarkıcı Karsu ise gözyaşları içinde çektiği bir videoyu Instagram'da yayınlayarak ailesi için yardım istedi. Ünlü şarkıcı, "Bizde çok kayıp var" dedi.
07.02.2023 22:39 - Son Güncelleme: 07.02.2023 22:39
Kahramanmaraş'ta dün sabah saat 04.17'de 7,7; saat 13.24'te 7,6 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. 10 ili etkileyen deprem, Hatay'da da büyük yıkıma yol açtı.
"BİZDE ÇOK KAYIP VAR"
Bizde çok kayıp var. Nenem yok, halam yok, kuzenlerim... Hatay'a çok yardım gitmiyor, onu da duyuyorum ailemden.