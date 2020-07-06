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Bir Zamanlar Çukurova'nın Fadik'i Polen Emre evleniyor! İşte Polen Emre'nin voleybolcu sevgilisi...

Bir Zamanlar Çukurova dizisinde 'Fadik' karakterine hayat veren Polen Emre, dizideki performansıyla sosyal medyada da ilgi gören isimlerden oldu. Polen Emre önceki gün voleybolcu sevgilisi Mert Tetik'in sürpriziyle mutluluktan havalara uçtu. Kumsalda romantik bir şekilde yüzük alan Polen Emre, o anların fotoğrafını Instagram hesabından yayınladı. Yaşadığı şaşkınlık ve mutluluk karşısında Polen Emre, sevgilisine "Evet" yanıtını verdi.

06.07.2020 10:48 - Son Güncelleme: 06.07.2020 11:02
Bir Zamanlar Çukurova'nın Fadik'i Polen Emre evleniyor! İşte Polen Emre'nin voleybolcu sevgilisi...

Bir Zamanlar Çukurova'da evin hizmetlilerinden Fadik'i canlandıran Polen Emre, voleybolcu sevgilisine 'Evet' dedi. Mersin'de kumsalda romantik bir ortam hazırlayan Polen Emre'nin sevgilisi, bir anda yüzüğü çıkartıp Polen Emre'ye evlilik teklifinde bulundu. Güzel oyuncu, mutluluk ve şaşkınlık içerisinde sevgilisine 'Evet' dedikten sonra, o anların fotoğraflarını sosyal medya hesabından yayınladı.

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Bir Zamanlar Çukurova'nın Fadik'i Polen Emre evleniyor! İşte Polen Emre'nin voleybolcu sevgilisi...

İşte Polen Emre'nin sevgilisi ve ikili arasında en çok merak edilen konu olan yaş farkı...

Bir Zamanlar Çukurova'nın Fadik'i Polen Emre evleniyor! İşte Polen Emre'nin voleybolcu sevgilisi...

POLEN EMRE KİMDİR?

Polen Emre. 1991 yılında Adana'da doğdu. Eğitimini İstanbul Plato Okulu Radyo ve Televizyon Bölümü'nde tamamladı. Seyhan Belediyesi Şehir Tiyatrolarında görev almaktadır.

Bir Zamanlar Çukurova'nın Fadik'i Polen Emre evleniyor! İşte Polen Emre'nin voleybolcu sevgilisi...

POLEN EMRE'NİN SEVGİLİSİ KAÇ YAŞINDA?
Voleybola İstanbul Büyükşehir Belediyespor alt yapısında başlayan 1993 doğumlu, 192 cm boyundaki Mert Tetik, kariyerinde İstanbul Bahçelievler, İstanbul Büyükşehir Belediye Spor, Adana Toros Byz Spor, Memleket Spor formalarını giydi.

Bir Zamanlar Çukurova'nın Fadik'i Polen Emre evleniyor! İşte Polen Emre'nin voleybolcu sevgilisi...
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