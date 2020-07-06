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Bir Zamanlar Çukurova'nın Fadik'i Polen Emre evleniyor! İşte Polen Emre'nin voleybolcu sevgilisi...

Bir Zamanlar Çukurova dizisinde 'Fadik' karakterine hayat veren Polen Emre, dizideki performansıyla sosyal medyada da ilgi gören isimlerden oldu. Polen Emre önceki gün voleybolcu sevgilisi Mert Tetik'in sürpriziyle mutluluktan havalara uçtu. Kumsalda romantik bir şekilde yüzük alan Polen Emre, o anların fotoğrafını Instagram hesabından yayınladı. Yaşadığı şaşkınlık ve mutluluk karşısında Polen Emre, sevgilisine "Evet" yanıtını verdi.

06.07.2020 10:48 - Son Güncelleme: 06.07.2020 11:02 BU GALERİYİ PAYLAŞ





