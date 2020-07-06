Bir Zamanlar Çukurova'nın Fadik'i Polen Emre evleniyor! İşte Polen Emre'nin voleybolcu sevgilisi...
Bir Zamanlar Çukurova dizisinde 'Fadik' karakterine hayat veren Polen Emre, dizideki performansıyla sosyal medyada da ilgi gören isimlerden oldu. Polen Emre önceki gün voleybolcu sevgilisi Mert Tetik'in sürpriziyle mutluluktan havalara uçtu. Kumsalda romantik bir şekilde yüzük alan Polen Emre, o anların fotoğrafını Instagram hesabından yayınladı. Yaşadığı şaşkınlık ve mutluluk karşısında Polen Emre, sevgilisine "Evet" yanıtını verdi.
Bir Zamanlar Çukurova'da evin hizmetlilerinden Fadik'i canlandıran Polen Emre, voleybolcu sevgilisine 'Evet' dedi. Mersin'de kumsalda romantik bir ortam hazırlayan Polen Emre'nin sevgilisi, bir anda yüzüğü çıkartıp Polen Emre'ye evlilik teklifinde bulundu. Güzel oyuncu, mutluluk ve şaşkınlık içerisinde sevgilisine 'Evet' dedikten sonra, o anların fotoğraflarını sosyal medya hesabından yayınladı.