Ünlü oyuncu Naya Rivera gölde kayboldu! Naya Rivera'nın 4 yaşındaki oğlu teknede tek başına bulundu
Naya Rivera ile oğlu Josey Hollis, dün California'daki Piru Gölü'ne gitti. Bir tekne kiralayan Rivera, oğluyla birlikte göle açıldı. 'Glee' dizisiyle şöhreti yakalayan 33 yaşındaki oyuncu Naya Rivera, 5 yaşındaki oğluyla çıktığı göl gezintisinde ortadan kayboldu. Polis, saatler sonra tekneyi ve içinde uyuyan küçük çocuğu buldu. İşte gölde kaybolan oyuncu Naya Rivera'nın son durumu hakkında polisin yaptığı açıklama...
09.07.2020 11:52
- Son Güncelleme: 09.07.2020 12:00
DİĞER GALERİLER