Haberler Galeri Magazin Ünlü oyuncu Naya Rivera gölde kayboldu! Naya Rivera'nın 4 yaşındaki oğlu teknede tek başına bulundu

Ünlü oyuncu Naya Rivera gölde kayboldu! Naya Rivera'nın 4 yaşındaki oğlu teknede tek başına bulundu

Naya Rivera ile oğlu Josey Hollis, dün California'daki Piru Gölü'ne gitti. Bir tekne kiralayan Rivera, oğluyla birlikte göle açıldı. 'Glee' dizisiyle şöhreti yakalayan 33 yaşındaki oyuncu Naya Rivera, 5 yaşındaki oğluyla çıktığı göl gezintisinde ortadan kayboldu. Polis, saatler sonra tekneyi ve içinde uyuyan küçük çocuğu buldu. İşte gölde kaybolan oyuncu Naya Rivera'nın son durumu hakkında polisin yaptığı açıklama...

09.07.2020 11:52 - Son Güncelleme: 09.07.2020 12:00
Ünlü oyuncu Naya Rivera gölde kayboldu! Naya Rivera'nın 4 yaşındaki oğlu teknede tek başına bulundu

ABD'de Glee dizisiyle üne kavuşan 33 yaşındaki oyuncu Naya Rivera'dan gelen haber gündeme bomba gibi düştü. Rivera, California eyaletine bağlı Ventura bölgesinde çarşamba günü bir tekne kiraladı. 4 yaşındaki oğlu Josey'le beraber Piru Gölü'ne açılan genç oyuncudan bir daha haber alınamadı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Ünlü oyuncu Naya Rivera gölde kayboldu! Naya Rivera'nın 4 yaşındaki oğlu teknede tek başına bulundu

'Glee' dizisiyle şöhreti yakalayan 33 yaşındaki oyuncu Naya Rivera, 5 yaşındaki oğluyla çıktığı göl gezintisinde ortadan kayboldu.

Ünlü oyuncu Naya Rivera gölde kayboldu! Naya Rivera'nın 4 yaşındaki oğlu teknede tek başına bulundu

Yerel saatle 16.48'de küçük çocuk, çevredekiler tarafından kiralık teknede tek başına bulundu.

Ünlü oyuncu Naya Rivera gölde kayboldu! Naya Rivera'nın 4 yaşındaki oğlu teknede tek başına bulundu

Üzerinde can yeleği bulunan Josey, polis ekipleri tarafından sorgulanırken, annesiyle birlikte yüzmeye gittiklerini ama Rivera'nın geri dönmediğini söyledi.

Ünlü oyuncu Naya Rivera gölde kayboldu! Naya Rivera'nın 4 yaşındaki oğlu teknede tek başına bulundu

Küçük çocuğun ifadesiyle birlikte arama kurtarma çalışmaları hız kazanırken, ünlü oyuncunun boğulma ya da intihar sonucu hayatını kaybetmiş olma ihtimali üzerinde duruluyor.

Ünlü oyuncu Naya Rivera gölde kayboldu! Naya Rivera'nın 4 yaşındaki oğlu teknede tek başına bulundu
DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Kerem Bursin bakın hangi takımı tutuyormuş! Serenay Sarıkaya'yla ilişkisi bir döneme damga vuran Kerem Bürsin...
Kerem Bursin bakın hangi takımı tutuyormuş! Serenay Sarıkaya'yla ilişkisi bir döneme damga vuran Kerem Bürsin...