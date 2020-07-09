Ünlü oyuncu Naya Rivera gölde kayboldu! Naya Rivera'nın 4 yaşındaki oğlu teknede tek başına bulundu

ABD'de Glee dizisiyle üne kavuşan 33 yaşındaki oyuncu Naya Rivera'dan gelen haber gündeme bomba gibi düştü. Rivera, California eyaletine bağlı Ventura bölgesinde çarşamba günü bir tekne kiraladı. 4 yaşındaki oğlu Josey'le beraber Piru Gölü'ne açılan genç oyuncudan bir daha haber alınamadı.