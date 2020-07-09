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Kerem Bursin bakın hangi takımı tutuyormuş! Serenay Sarıkaya'yla ilişkisi bir döneme damga vuran Kerem Bürsin...

Son dönemin adından en çok söz ettiren isimlerinden biri hiç kuşkusuz Kerem Bursin. Güneşi beklerken adlı diziyle hayatlarımıza giren 33 yaşındaki oyuncu Kerem Bursin ardından magazin sayfalarını süsledi. Yağmur Tanrısevsin ve Serenay Sarıkaya ile yaşadığı aşklarla çok konuşulan Kerem Bürsin'in adı son olarak Demet Özdemir'le anılmıştı. Eski rol arkadaşı Nilperi Şahinkaya ile bir dönem polemiğe de giren, şimdilerde Hande Erçel'le kamera karşısına çıkan Kerem Bursin hakkında her şey merak ediliyor. Bunlardan biri de hiç kuşkusuz tuttuğu takım. İşte başta Kerem Bursi olmak üzere ünlülerin tuttukları takımlar.

09.07.2020 10:42 - Son Güncelleme: 09.07.2020 10:42 BU GALERİYİ PAYLAŞ





