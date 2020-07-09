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Kerem Bursin bakın hangi takımı tutuyormuş! Serenay Sarıkaya'yla ilişkisi bir döneme damga vuran Kerem Bürsin...

Son dönemin adından en çok söz ettiren isimlerinden biri hiç kuşkusuz Kerem Bursin. Güneşi beklerken adlı diziyle hayatlarımıza giren 33 yaşındaki oyuncu Kerem Bursin ardından magazin sayfalarını süsledi. Yağmur Tanrısevsin ve Serenay Sarıkaya ile yaşadığı aşklarla çok konuşulan Kerem Bürsin'in adı son olarak Demet Özdemir'le anılmıştı. Eski rol arkadaşı Nilperi Şahinkaya ile bir dönem polemiğe de giren, şimdilerde Hande Erçel'le kamera karşısına çıkan Kerem Bursin hakkında her şey merak ediliyor. Bunlardan biri de hiç kuşkusuz tuttuğu takım. İşte başta Kerem Bursi olmak üzere ünlülerin tuttukları takımlar.

09.07.2020 10:42 - Son Güncelleme: 09.07.2020 10:42
Kerem Bursin bakın hangi takımı tutuyormuş! Serenay Sarıkaya'yla ilişkisi bir döneme damga vuran Kerem Bürsin...

Kerem Bürsin, 4 Haziran 1987 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. 2000 yılında babasının işleri dolayısıyla önce İskoçya'ya ardından 2002 yılında on beş yaşındayken ABD'ye taşınıp Teksas'a yerleşti. Kerem Bürsin 1.79 metre boyunda, 72 kilo ve İkizler burcudur.

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Kerem Bursin bakın hangi takımı tutuyormuş! Serenay Sarıkaya'yla ilişkisi bir döneme damga vuran Kerem Bürsin...

İşte başta son günlerin en çok dikkat çeken isimlerinden Kerem Bursin olmak üzere ünlülerin tuttukları takımlar.

Kerem Bursin bakın hangi takımı tutuyormuş! Serenay Sarıkaya'yla ilişkisi bir döneme damga vuran Kerem Bürsin...

Neslihan Atagül-Beşiktaş

Kerem Bursin bakın hangi takımı tutuyormuş! Serenay Sarıkaya'yla ilişkisi bir döneme damga vuran Kerem Bürsin...

Fahriye Evcen - Burak Özçivit

Fenerbahçe

Kerem Bursin bakın hangi takımı tutuyormuş! Serenay Sarıkaya'yla ilişkisi bir döneme damga vuran Kerem Bürsin...

Ancak Fahriye Evcen aşkı Burak Özçivit için takım değiştirenlerden.

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