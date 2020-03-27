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Ünlü oyuncu Mark Blum corona virüs nedeniyle hayatını kaybetti

Tüm dünyayı etkisi altına alan ve hızla yayılmaya devam eden corona virüs sanat dünyasını da vurdu. "Desperately Seeking Susan"(Çılgın Madonna) ve "Crocodile Dundee" filmlerindeki rolleriyle tanınan ve birçok ünlü dizide konuk oyuncu olarak yer alan 69 yaşındaki ünlü oyuncu Mark Blum koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Birçok dizi ve film projesinde yer alan oyuncunun ölüm haberi sevenlerini yasa boğarken ölümü New York tiyatro çevresinin corona virüs nedeniyle bu hafta verdiği ikinci kayıp oldu.

27.03.2020 13:51 - Son Güncelleme: 27.03.2020 13:51 BU GALERİYİ PAYLAŞ





