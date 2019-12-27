Ünlü oyuncu makyajsız haliyle hayal kırıklığına uğrattı! İşte Sharon Stone'un son hali

Sharon Stone makyajsız haliyle herkesi şoke etti. 61 yaşındaki Sharon Stone bir manikür- pedikür ve masaj salonunda objektiflere takıldı. Saçlarını basitçe toplayan Stone'un üzerinde de günlük bir kıyafet vardı. Yüzünde tek gram makyaj olmayan Sharon Stone görüntülenmekten de rahatsızlık duymadı. Stone, bir yandan manikür ve pedikür yaptırırken bir yandan da usta masajcılar sayesinde boynunu rahatlattı. İşlemler bittikten sonra da aracına binerek evinin yolunu tuttu. İşte Sharon Stone'un makyajsız son hali...