Ünlü oyuncu makyajsız haliyle hayal kırıklığına uğrattı! İşte Sharon Stone'un son hali
Sharon Stone önceki gün Beverly Hills'te bir manikür- pedikür ve masaj salonunda objektiflere takıldı. Saçlarını basitçe toplayan Stone'un üzerinde de günlük bir kıyafet vardı. Sharon Stone makyajsız haliyle görüntülenmekten de rahatsızlık duymadı. Rol aldığı Temel İçgüdü (Basic Instinct) adlı filmle yıllarca beklediği şöhrete kavuşan Sharon Stone hala mesleğindeki başarısını sürdürüyor. İşte Sharon Stone'un makyajsız hali...
Sharon Stone makyajsız haliyle herkesi şoke etti. 61 yaşındaki Sharon Stone bir manikür- pedikür ve masaj salonunda objektiflere takıldı. Saçlarını basitçe toplayan Stone'un üzerinde de günlük bir kıyafet vardı. Yüzünde tek gram makyaj olmayan Sharon Stone görüntülenmekten de rahatsızlık duymadı. Stone, bir yandan manikür ve pedikür yaptırırken bir yandan da usta masajcılar sayesinde boynunu rahatlattı. İşlemler bittikten sonra da aracına binerek evinin yolunu tuttu. İşte Sharon Stone'un makyajsız son hali...