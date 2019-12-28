İhanet nedeniyle... Pınar Altuğ için şok sözler! 'Gel beni nasıl aldattığını anlat'
Haberimizde bu zamana kadar Türkiye gündemine yasak aşklarıyla gelmiş isimleri derledik. İşte Türkiyenin aldatan ünlü kadınları… Çocuklar Duymasın dizisinde canlandırdığı Meltem karakteri ile gönüllere taht kuran ünlü oyuncu Pınar Altuğ'un ayrıldığı sevgilisi Tony Teodoridis, askerdeyken aldatıldığını iddia etmişti. Aldatmak, çift ve evlilik ilişkisi açısından "kandırma", "ihanet etme", "eşin beklemediği bir davranışta bulunma" anlamlarına gelir ve hiçbir insan ihanete ve sadakatsizliğe uğratılmayı istemez. Aldatmak nedir sorusuna verilen cevap, gerçeğin bir ya da birkaç yönünü anlatabilse de, aldatılmanın insana hissettirdiği duygusal acıyı tarif edebilmek gerçekten zordur.
Türkiye'de bir zamanlar yaşanan aldatılma vakaları magazin dünyasına bomba gibi düşmüştü. Bu bağlamda hazfızalarda yer edinen aldatma vakalarında bu sefer aldatan kadınlardı. Pınar Altuğ'un ayrıldığı sevgilisi Tony Teodoridis, askerdeyken aldatıldığını iddia etmişti. Pınar Altuğ ile ilgili bu sözler o dönem magazin dünyasını ayağa kaldırmıştı. Haberimizde bu zamana kadar Türkiye gündemine yasak aşklarıyla gelmiş isimleri derledik. İşte Türkiyenin aldatan ünlü kadınları. Pınar Altuğ lisedeyken mankenlik oluşturmaya başladı. 1994 yılında Miss Turkey seçilen Altuğ, 1997 yılında girmiş olduğu İstanbul üniversitesi siyasal bilgiler fakültesi işletme bölümündeki eğitimini yarıda bıraktı.
Haberimizde bu zamana kadar Türkiye gündemine yasak aşklarıyla gelmiş isimleri derledik. İşte Türkiyenin aldatan ünlü kadınları… Çocuklar Duymasın dizisinde canlandırdığı Meltem karakteri ile gönüllere taht kuran ünlü oyuncu Pınar Altuğ'un ayrıldığı sevgilisi Tony Teodoridis, askerdeyken aldatıldığını iddia etmişti.