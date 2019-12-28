İhanet nedeniyle... Pınar Altuğ için şok sözler! 'Gel beni nasıl aldattığını anlat'

Haberimizde bu zamana kadar Türkiye gündemine yasak aşklarıyla gelmiş isimleri derledik. İşte Türkiyenin aldatan ünlü kadınları… Çocuklar Duymasın dizisinde canlandırdığı Meltem karakteri ile gönüllere taht kuran ünlü oyuncu Pınar Altuğ'un ayrıldığı sevgilisi Tony Teodoridis, askerdeyken aldatıldığını iddia etmişti. Aldatmak, çift ve evlilik ilişkisi açısından "kandırma", "ihanet etme", "eşin beklemediği bir davranışta bulunma" anlamlarına gelir ve hiçbir insan ihanete ve sadakatsizliğe uğratılmayı istemez. Aldatmak nedir sorusuna verilen cevap, gerçeğin bir ya da birkaç yönünü anlatabilse de, aldatılmanın insana hissettirdiği duygusal acıyı tarif edebilmek gerçekten zordur.

28.12.2019 10:02 - Son Güncelleme: 28.12.2019 10:02 BU GALERİYİ PAYLAŞ





