Ünlü oyuncu Gülşah Çomoğlu toprağa verildi! Son yolculuğunda sevenleri yalnız bırakmadı! İlayda Alişan acı haberi duyurmuştu

Unutma Beni, Yüksek Sosyete, Behzat Ç Bir Ankara Polisiyesi ve Kasaba Doktoru gibi birçok başarılı projede yer alan 38 yaşındaki oyuncu Gülşah Çomoğlu'ndan dün acı haber geldi. 2 yıldır kanser tedavisi gören ünlü oyuncu, vefat etti. Acı haberiyle sevenlerini yasa bğan Çomoğlu, bugün son yolculuğuna uğurlandı. İşte detaylar...
Unutma Beni, Yüksek Sosyete, Kasaba Doktoru'nun aralarında yer aldığı birçok dizide rol alan oyuncu Gülşah Çomoğlu'ndan acı haber geldi.
2 yıldır kanser tedavisi gören ünlü oyuncu, 38 yaşında aramızdan ayrıldı.
İLAYDA ALİŞAN DUYURDU!
Acı haberi oyuncu İlayda Alişan, sosyal medya hesabında yaptığı bir paylaşımla duyurdu.