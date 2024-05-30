Ünlü oyuncu Gülşah Çomoğlu toprağa verildi! Son yolculuğunda sevenleri yalnız bırakmadı! İlayda Alişan acı haberi duyurmuştu

Unutma Beni, Yüksek Sosyete, Behzat Ç Bir Ankara Polisiyesi ve Kasaba Doktoru gibi birçok başarılı projede yer alan 38 yaşındaki oyuncu Gülşah Çomoğlu'ndan dün acı haber geldi. 2 yıldır kanser tedavisi gören ünlü oyuncu, vefat etti. Acı haberiyle sevenlerini yasa bğan Çomoğlu, bugün son yolculuğuna uğurlandı. İşte detaylar...