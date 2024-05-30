SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Magazin Galerileri

Ünlü oyuncu Gülşah Çomoğlu toprağa verildi! Son yolculuğunda sevenleri yalnız bırakmadı! İlayda Alişan acı haberi duyurmuştu

Unutma Beni, Yüksek Sosyete, Behzat Ç Bir Ankara Polisiyesi ve Kasaba Doktoru gibi birçok başarılı projede yer alan 38 yaşındaki oyuncu Gülşah Çomoğlu'ndan dün acı haber geldi. 2 yıldır kanser tedavisi gören ünlü oyuncu, vefat etti. Acı haberiyle sevenlerini yasa bğan Çomoğlu, bugün son yolculuğuna uğurlandı. İşte detaylar...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 30 Mayıs 2024, 16:32 Güncelleme 30 Mayıs 2024, 16:59
Ünlü oyuncu Gülşah Çomoğlu toprağa verildi! Son yolculuğunda sevenleri yalnız bırakmadı! İlayda Alişan acı haberi duyurmuştu 1

Unutma Beni, Yüksek Sosyete, Kasaba Doktoru'nun aralarında yer aldığı birçok dizide rol alan oyuncu Gülşah Çomoğlu'ndan acı haber geldi.

Ünlü oyuncu Gülşah Çomoğlu toprağa verildi! Son yolculuğunda sevenleri yalnız bırakmadı! İlayda Alişan acı haberi duyurmuştu 2

2 yıldır kanser tedavisi gören ünlü oyuncu, 38 yaşında aramızdan ayrıldı.

Ünlü oyuncu Gülşah Çomoğlu toprağa verildi!

Ünlü oyuncu Gülşah Çomoğlu toprağa verildi! Son yolculuğunda sevenleri yalnız bırakmadı! İlayda Alişan acı haberi duyurmuştu 3

İLAYDA ALİŞAN DUYURDU!
Acı haberi oyuncu İlayda Alişan, sosyal medya hesabında yaptığı bir paylaşımla duyurdu.

SON DAKİKA