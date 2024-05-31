Aşk-ı Memnu'nun Matmazel'inin eski eşi Yalı Çapkını'ndan çıktı! Zerrin Tekindor 1988-1999 yılları arasında...

Beren Saat, Kıvanç Tatlıtuğ, Zerrin Tekindor ve Hazal Kaya'nın başrollerini paylaştığı Aşk-ı Memnu dizisi tekrar ekranlara geliyor. Dizide hafızalara kazınan Matmazel karakterine hayat veren 59 yaşındaki oyuncu Zerrin Tekindor hakkında şoke eden bir gerçek ortaya çıktı. Meğer Zerrin Tekindor, 1988-1999 yılları arasında Yalı Çapkını dizisinde oynayan usta oyuncuyla bir dönem evli kalmış. İşte Aşk-ı Memnu'nun Matmazel Deniz DeCourton'u Zerrin Tekindor'un eski eşi...
Bir döneme damga vuran Beren Saat, Kıvanç Tatlıtuğ, Zerrin Tekindor ve Hazal Kaya'nın başrollerini paylaştığı Aşk-ı Memnu dizisi tekrar izleyici ile buluşuyor.
Dizi, babasının ölümünden sonra Adnan Bey ile evlenen Bihter Yöreoğlu'nu ve eşinin manevi yeğeni Behlül ile yaşadığı yasak aşk üzerinde yoğunlaşır. Bihter ve henüz üniversitede okuyan eğlence düşkünü Behlül'ün, Adnan Bey'den ve evde yaşayan diğer insanlardan gizli bir ilişkisi olur. Onların hayatlarına ve yaşadıkları dramatik olaylara Mademoiselle De Courton (Deniz), Firdevs Yöreoğlu, Peyker Önal, Nihal Ziyagil ve Bülent Ziyagil ile diğerleri de dahil olur.
Dizinin tekrar yayınlanacağı haberini alan izleyiciler, oyuncuları araştırmaya başladı. Matmazel karakteriyle hafızalara kazınan Zerrin Tekindor hakkında şoke eden bir gerçek ortaya çıktı.