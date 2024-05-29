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Ünlü oyuncu Gülşah Çomoğlu hayatını kaybetti! İlayda Alişan “Canım kuzenim” deyip duyurdu! Ceren Karakoç’un paylaşımı yürek sızlattı

Unutma Beni, Yüksek Sosyete, Behzat Ç Bir Ankara Polisiyesi ve Kasaba Doktoru gibi birçok başarılı projede yer alan 38 yaşındaki oyuncu Gülşah Çomoğlu'ndan acı haber geldi. 2 yıldır kanser tedavisi gören ünlü oyuncu, vefat etti. Acı haberi İlayda Alişan, sosyal medya hesabında "Canım kuzenim Gülşah'ımı kaybettik" sözleriyle duyurdu. Ceren Karakoç ise yaptığı paylaşımla yaşadığı üzüntüyü dile getirdi.

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Giriş Tarihi 29 Mayıs 2024, 15:25 Güncelleme 29 Mayıs 2024, 15:43
Ünlü oyuncu Gülşah Çomoğlu hayatını kaybetti! İlayda Alişan “Canım kuzenim” deyip duyurdu! Ceren Karakoç’un paylaşımı yürek sızlattı 1

Unutma Beni, Yüksek Sosyete, Kasaba Doktoru'nun aralarında yer aldığı birçok dizide rol alan oyuncu Gülşah Çomoğlu'ndan acı haber geldi.

Ünlü oyuncu Gülşah Çomoğlu hayatını kaybetti! İlayda Alişan “Canım kuzenim” deyip duyurdu! Ceren Karakoç’un paylaşımı yürek sızlattı 2

2 yıldır kanser tedavisi gören ünlü oyuncu, 38 yaşında aramızdan ayrıldı.

Ünlü oyuncu Gülşah Çomoğlu hayatını kaybetti! İlayda Alişan “Canım kuzenim” deyip duyurdu! Ceren Karakoç’un paylaşımı yürek sızlattı 3

İLAYDA ALİŞAN DUYURDU!
Acı haberi oyuncu İlayda Alişan, sosyal medya hesabında yaptığı bir paylaşımla duyurdu.

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