Ünlü oyuncu Gülşah Çomoğlu hayatını kaybetti! İlayda Alişan “Canım kuzenim” deyip duyurdu! Ceren Karakoç’un paylaşımı yürek sızlattı

Unutma Beni, Yüksek Sosyete, Behzat Ç Bir Ankara Polisiyesi ve Kasaba Doktoru gibi birçok başarılı projede yer alan 38 yaşındaki oyuncu Gülşah Çomoğlu'ndan acı haber geldi. 2 yıldır kanser tedavisi gören ünlü oyuncu, vefat etti. Acı haberi İlayda Alişan, sosyal medya hesabında "Canım kuzenim Gülşah'ımı kaybettik" sözleriyle duyurdu. Ceren Karakoç ise yaptığı paylaşımla yaşadığı üzüntüyü dile getirdi.