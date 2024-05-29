Sandık Kokusu’nun Kıvanç’ı Serkay Tütüncü bakın aslen nereli çıktı! Duyan inanamadı! İşte Serkay Tütüncü’nün memleketi...

Kadrosunda Meriç Aral, Demet Akbağ, Özge Özpirinçci'nin yer aldığı Sandık Kokusu dizisine Kıvanç karakteriyle dahil olan Serkay Tütüncü'nün hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. 33 yaşındaki oyuncunun özellikle memleketi merak edildi. İnternet kullanıcıları, en çok "Serkay Tütüncü kimdir?" sorusunun yanıtını arattı. İşte Serkay Tütüncü'nün memleketi...
Kadrosunda Meriç Aral, Demet Akbağ, Özge Özpirinçci'nin yer aldığı Sandık Kokusu dizisine Kıvanç karakteriyle dahil olan Serkay Tütüncü'nün hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı.
SERKAY TÜTÜNCÜ KİMDİR?
Serkay Tütüncü, 7 Şubat 1991 tarihinde doğdu. Eğitimini Ege Üniversitesi'nde tamamladı. 2018 yılında yayımlanan İnsanlık Suçu dizisiyle birlikte oyunculuğa başladı.
Daha sonra 2019-2020 yılları arasında Afili Aşk dizisinde Volkan karakterine hayat veren Serkay Tütüncü, Bay Yanlış ve Masumiyet dizilerinde de yer aldı.