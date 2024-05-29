Sandık Kokusu’nun Kıvanç’ı Serkay Tütüncü bakın aslen nereli çıktı! Duyan inanamadı! İşte Serkay Tütüncü’nün memleketi...

Kadrosunda Meriç Aral, Demet Akbağ, Özge Özpirinçci'nin yer aldığı Sandık Kokusu dizisine Kıvanç karakteriyle dahil olan Serkay Tütüncü'nün hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. 33 yaşındaki oyuncunun özellikle memleketi merak edildi. İnternet kullanıcıları, en çok "Serkay Tütüncü kimdir?" sorusunun yanıtını arattı. İşte Serkay Tütüncü'nün memleketi...