46 yaşındaki Arzu Yanardağ fit halinin sırrını ilk kez açıkladı! Günde 3-4 litre tüketiyor! Kilo veren Arzu Yanardağ’ın son hali...

1997 yılında Emrah'la başrolü üstlendiği olduğu 'Unutabilsem' adlı diziyle televizyon kariyerine başlayan Arzu Yanardağ, geçen günlerde kısacık kestirdiği saçlarıyla gündem olmuştu. Nişantaşı'ndaki bir klinik çıkışı objektiflere yansıyan oyuncu, şimdi ise verdiği kilolar ile gündeme geldi. Yıllara meydan okuyan 46 yaşındaki oyuncu, sırrını basın mensuplarıyla paylaştı. İşte detaylar...