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46 yaşındaki Arzu Yanardağ fit halinin sırrını ilk kez açıkladı! Günde 3-4 litre tüketiyor! Kilo veren Arzu Yanardağ’ın son hali...

1997 yılında Emrah'la başrolü üstlendiği olduğu 'Unutabilsem' adlı diziyle televizyon kariyerine başlayan Arzu Yanardağ, geçen günlerde kısacık kestirdiği saçlarıyla gündem olmuştu. Nişantaşı'ndaki bir klinik çıkışı objektiflere yansıyan oyuncu, şimdi ise verdiği kilolar ile gündeme geldi. Yıllara meydan okuyan 46 yaşındaki oyuncu, sırrını basın mensuplarıyla paylaştı. İşte detaylar...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 29 Mayıs 2024, 13:51 Güncelleme 29 Mayıs 2024, 14:23
46 yaşındaki Arzu Yanardağ fit halinin sırrını ilk kez açıkladı! Günde 3-4 litre tüketiyor! Kilo veren Arzu Yanardağ’ın son hali... 1

Aile Bağları, Unutabilsem, Hayat Bağları gibi yapımlarda rol alan eski manken Arzu Yanardağ, hem kariyeri hem özel hayatıyla sık sık adından söz ettirdi.

46 yaşındaki Arzu Yanardağ fit halinin sırrını ilk kez açıkladı! Günde 3-4 litre tüketiyor! Kilo veren Arzu Yanardağ’ın son hali... 2

1997 yılında Emrah'la başrolü üstlendiği olduğu 'Unutabilsem' adlı diziyle televizyon kariyerine başlayan Arzu Yanardağ, geçen günlerde kısacık kestirdiği saçlarıyla gündem oldu.

Arzu Yanardağ dans ettiği anları paylaştı!

46 yaşındaki Arzu Yanardağ fit halinin sırrını ilk kez açıkladı! Günde 3-4 litre tüketiyor! Kilo veren Arzu Yanardağ’ın son hali... 3

Nişantaşı'ndaki bir klinik çıkışı objektiflere yansıyan oyuncu, şimdi ise verdiği kilolar ile gündeme geldi.

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