46 yaşındaki Arzu Yanardağ fit halinin sırrını ilk kez açıkladı! Günde 3-4 litre tüketiyor! Kilo veren Arzu Yanardağ’ın son hali...

1997 yılında Emrah'la başrolü üstlendiği olduğu 'Unutabilsem' adlı diziyle televizyon kariyerine başlayan Arzu Yanardağ, geçen günlerde kısacık kestirdiği saçlarıyla gündem olmuştu. Nişantaşı'ndaki bir klinik çıkışı objektiflere yansıyan oyuncu, şimdi ise verdiği kilolar ile gündeme geldi. Yıllara meydan okuyan 46 yaşındaki oyuncu, sırrını basın mensuplarıyla paylaştı. İşte detaylar...
Aile Bağları, Unutabilsem, Hayat Bağları gibi yapımlarda rol alan eski manken Arzu Yanardağ, hem kariyeri hem özel hayatıyla sık sık adından söz ettirdi.
1997 yılında Emrah'la başrolü üstlendiği olduğu 'Unutabilsem' adlı diziyle televizyon kariyerine başlayan Arzu Yanardağ, geçen günlerde kısacık kestirdiği saçlarıyla gündem oldu.
Nişantaşı'ndaki bir klinik çıkışı objektiflere yansıyan oyuncu, şimdi ise verdiği kilolar ile gündeme geldi.