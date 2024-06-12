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Ersoy ile iş arkadaşları bir tanıdıklarının tadilatta olduğu için henüz kapalı olan Kumbahçe'deki oteline yerleşti. Gece saatlerinde iddiaya göre iki arkadaşı ile terasta alkol alıp sonra odasına dönen Ersoy, bir süre sonra yeniden arkadaşlarının yanına geri döndü.