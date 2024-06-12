Tiyatro oyuncusu ve yapımcısı Demet Ersoy, iş görüşmesi için gece saatlerinde Muğla'nın Bodrum ilçesinde kaldığı otelin 2'nci katındaki terastan düşerek hayatını kaybetti. Ünlü oyuncunun alkol etkisinde olduğu iddia edilirken polisin olay yeri ve çevresinde yaptığı incelemenin ardından cenaze, otopsiye gönderildi. İşte detaylar...
Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir otelin terasından düşen tiyatrocu Demet Ersoy (48) hayatını kaybetti.
Tiyatro oyuncusu ve yapımcısı Demet Ersoy, iş görüşmesi için gece saatlerinde uçakla Ankara'dan Bodrum'a geldi.
Ersoy ile iş arkadaşları bir tanıdıklarının tadilatta olduğu için henüz kapalı olan Kumbahçe'deki oteline yerleşti. Gece saatlerinde iddiaya göre iki arkadaşı ile terasta alkol alıp sonra odasına dönen Ersoy, bir süre sonra yeniden arkadaşlarının yanına geri döndü.