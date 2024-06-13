Çift yeniden mi barıştı? Çağla Şıkel eski aşkıyla bir araya geldi! Nail Gönenli Özge Özpirinçci'ye sarılınca Çağla'nın bakışlar olay!

Tanınmış manken ve sunucu Çağla Şıkel, yedi yıllık eşi Emre Altuğ ile yollarını ayırdıktan sonra, Nail Gönenli ile yeni bir aşka yelken açtı. Uzun süre herhangi biriyle ilişkisi olmayan ve medyadan uzak kalan Çağla Şıkel, Nail Gönenli ile yaşadığı bu yeni ilişkiyle gündemdeki yerini tekrar aldı. İkilinin el ele verip kameralar karşısına geçtiği bir dönemde yaşanan beklenmedik ayrılık, hayranlarını üzdü. Çiftin tekrar bir araya gelmesi ise takipçileri tarafından büyük bir heyecanla beklenirken, magazin dünyasında yaşanan şaşırtıcı gelişmeler dikkatleri çekti...