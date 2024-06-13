Ceyda Düvenci 'ödül en az konuşana' deyince olanlar oldu... Çok Güzel Hareketler ekibi ile Ceyda Düvenci arasında soğuk gerilim!

Instagram'da 3,3 milyon takipçisiyle büyük bir hayran kitlesine sahip olan Ceyda Düvenci, son zamanlarda kullandığı çarpıcı ifadelerle sık sık magazin gündemine geliyor. Özellikle oyuncu Gözde Kansu ile yaptığı gülümseyen bir yüz ifadesi eşliğindeki şaşırtıcı sözler, büyük yankı uyandırdı. Bununla birlikte, Ceyda Düvenci son olarak "Çok Güzel Hareketler" ekibiyle yaşadığı gergin anlarla dikkat çekti. Bir ödül töreninde sahneye çıkan Düvenci'nin yaptığı esprili bir yorum, ekibin tepkisini topladı ve bu durum magazin manşetlerine konu oldu.