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Ünlü oyuncu cinsel ilişki itirafıyla ağızları açık bıraktı! Sunucu ne diyeceğini bilemedi Jennifer Lawrence'nin açıklaması olay oldu

Ünlü şarkıcı cinsel itirafıyla ağızları açık bıraktı! Dünyaca ünlü oyuncu Jennifer Lawrence, konuk olduğu bir şov programında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Lawrence, "Son 3 yılda ne yaptın, zamanın nasıl geçti?" verdiği cevapla ise herkesi şoke etti. Söz konusu soru karşısında cinsel ilişki itirafında bulunan Lawrence'nin yanıtı sunucu Stephen Colbert'ı utandırdı. İşte detaylar...

08.12.2021 20:47 - Son Güncelleme: 08.12.2021 21:38
Ünlü oyuncu cinsel ilişki itirafıyla ağızları açık bıraktı! Sunucu ne diyeceğini bilemedi Jennifer Lawrence’nin açıklaması olay oldu

Dünyaca ünlü Amerikalı oyuncu Jennifer Lawrence, uzun süredir birlikte olduğu Cooke Maroney'den ilk çocuğuna hamile kaldı.

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Ünlü oyuncu cinsel ilişki itirafıyla ağızları açık bıraktı! Sunucu ne diyeceğini bilemedi Jennifer Lawrence’nin açıklaması olay oldu

Hamileliğini bir süre gizleyen oyuncu, karnının belirginleşmesiyle hakkında çıkan haberleri hamilelik haberlerini doğruladı.

Ünlü oyuncu cinsel ilişki itirafıyla ağızları açık bıraktı! Sunucu ne diyeceğini bilemedi Jennifer Lawrence’nin açıklaması olay oldu

Bebeğini kucağına almak için gün sayan oyuncu, geçen günlerde ise Stephen Colbert'in şov programına konuk oldu.

Ünlü oyuncu cinsel ilişki itirafıyla ağızları açık bıraktı! Sunucu ne diyeceğini bilemedi Jennifer Lawrence’nin açıklaması olay oldu

Çapıcı açıklamalarıyla dikkat çeken Lawrence, "Son 3 yılda ne yaptın, zamanın nasıl geçti?" sorusuna herkesi şoke eden bir cevap verdi.

Ünlü oyuncu cinsel ilişki itirafıyla ağızları açık bıraktı! Sunucu ne diyeceğini bilemedi Jennifer Lawrence’nin açıklaması olay oldu

Elini göbeğine koyup bebeğini işaret eden ünlü oyuncu, "Bol bol cinsel ilişkiye girdim" şeklinde konuştu.

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