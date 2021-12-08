Ünlü oyuncu cinsel ilişki itirafıyla ağızları açık bıraktı! Sunucu ne diyeceğini bilemedi Jennifer Lawrence'nin açıklaması olay oldu
Ünlü şarkıcı cinsel itirafıyla ağızları açık bıraktı! Dünyaca ünlü oyuncu Jennifer Lawrence, konuk olduğu bir şov programında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Lawrence, "Son 3 yılda ne yaptın, zamanın nasıl geçti?" verdiği cevapla ise herkesi şoke etti. Söz konusu soru karşısında cinsel ilişki itirafında bulunan Lawrence'nin yanıtı sunucu Stephen Colbert'ı utandırdı. İşte detaylar...
08.12.2021 20:47
- Son Güncelleme: 08.12.2021 21:38
Dünyaca ünlü Amerikalı oyuncu Jennifer Lawrence, uzun süredir birlikte olduğu Cooke Maroney'den ilk çocuğuna hamile kaldı.
Bebeğini kucağına almak için gün sayan oyuncu, geçen günlerde ise Stephen Colbert'in şov programına konuk oldu.