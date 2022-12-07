Berdan 'taytini'yi sevdi taytını geçirdiği gibi futbol oynadı! Berdan Mardini'nin tayt sevdası bitmiyor! Yine dalga konusu oldu
İki çocuğunun annesi Fatoş Yelliler ile Mart 2021'de olaylı şekilde boşanan Berdan Mardini, hem iş hem de özel hayatıyla sık sık adından söz ettirdi. 43 yaşındaki ünlü şarkıcı, geçtiğimiz günlerde tayt giyip spor yapmış ve günlerce konuşulmuştu. Kendisiyle 'Berdan taytini' diye dalga geçildiğini söyleyen Berdan Mardini taytı sevdi. Bu kez taytını geçirdiği gibi futbol oynadı. İşte detayları...
Berdan Mardini, 2010 yılında nikâh masasına oturduğu, iki çocuğunun annesi Fatoş Mardini'den 29 Mart 2021 tarihinde boşanmıştı. Boşanma sonrası çocuklarının annelerini görmek istemediğini açıklayan şarkıcı, "Çocukların anneleriyle yatılı kalmaması için açtığım davada annelerini gördükleri anda ağlamaya başladılar.
Evliliğimiz boyunca çocuklarla hiç ilgilenmedi. Velayetin bana verilmesini de kabul etti. Çocuklarla arasında bağ yoktu ki" ifadelerini kullanmıştı.
Berdan Mardini'den olay videolu paylaşım! Taytını giyip futbol oynadı!
Mardini, "Şimdi ben pembe kazak giyindiğimde biliyorsunuz. Her yıl meme kanserine destek olmak için pembe top organizyonu yapılıyor. Ben de ona destek vermek için giymiştim. En son bir ayakkabı giydim. Onu da doktorum hediye etmişti. O da olay oldu. En çok şuna güldüm. Tayt giydiğimde 'Berdan Taytini' yazmışlar. Çok komikti. Yapılan yorumlar hoşuma da gidiyor. Tabi bazen hakarete varan durumlar oluyor. Eleştiriye açık, kendimle barışık biriyim" cevabını vermişti.