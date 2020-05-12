Ünlü oyuncu altı günlük bebeğini kaybetti!
Kara Keough Bosworth bebeğini kaybetti! Yaşadığı büyük acıyı Instagram hesabından takipçileriyle paylaşan ünlü oyuncu, koronavirüsten korunmak için evde doğum yaptı. Geçtiğimiz Nisan ayında ikinci kez anne olan Bosworth, doğum sırasında nadir olarak görülen bir sorunla karşılaştı. Genç oyuncu altı gün sonra bebeğinin ölümüyle sarsıldı.
MUTLU HABERİ ALDI, HAZIRLIKLARA BAŞLADI
Rol aldığı sinema filmleri ve TV şovlarıyla tanınan 31 yaşındaki oyuncu Kara Keough Bosworth, ikinci kez anne olacağını öğrendiğinde hayatının en mutlu dönemlerinden birini yaşadı. Beş yaşında bir kızı olan oyuncu, bir de oğlu olacağını duyunca hemen eşi Kyle Bosworth ile birlikte hazırlıklara başladı.
ACİL YARDIM EKİPLERE EVE GELDİ
Bu olayın ardından, Kara Keough Bosworrth'un doğumuna yardımcı olan ebe, hemen acil yardım ekiplerini çağırdı. Bebek McCoy'a eve çağrılan ambulans ekibi tarafından hemen tıbbi müdahale yapıldı, ancak bebek kurtarılamadı. Keough ve eşi Kyle sadece altı gün minik bebekleriyle dört kişilik bir aile olarak yaşadı. Altı günün sonunda minik McCoy hayata veda etti.