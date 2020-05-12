RAMAZAN İMSAKİYE
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Ünlü oyuncu altı günlük bebeğini kaybetti!

Kara Keough Bosworth bebeğini kaybetti! Yaşadığı büyük acıyı Instagram hesabından takipçileriyle paylaşan ünlü oyuncu, koronavirüsten korunmak için evde doğum yaptı. Geçtiğimiz Nisan ayında ikinci kez anne olan Bosworth, doğum sırasında nadir olarak görülen bir sorunla karşılaştı. Genç oyuncu altı gün sonra bebeğinin ölümüyle sarsıldı.

12.05.2020 12:13 - Son Güncelleme: 12.05.2020 12:13
Ünlü oyuncu altı günlük bebeğini kaybetti!

Genç oyuncu, bir insanın yaşayabileceği en büyük acıyı tattı. Koronavirüs tehlikesinden korunmak için evde dünyaya getirdiği oğlunu, kucağına aldıktan altı gün sonra kaybetti. Oyuncu, büyük acısını ve geçtiğimiz nisan ayında yaşadıklarını sosyal medya hesabından da duyurdu.

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Ünlü oyuncu altı günlük bebeğini kaybetti!

MUTLU HABERİ ALDI, HAZIRLIKLARA BAŞLADI

Rol aldığı sinema filmleri ve TV şovlarıyla tanınan 31 yaşındaki oyuncu Kara Keough Bosworth, ikinci kez anne olacağını öğrendiğinde hayatının en mutlu dönemlerinden birini yaşadı. Beş yaşında bir kızı olan oyuncu, bir de oğlu olacağını duyunca hemen eşi Kyle Bosworth ile birlikte hazırlıklara başladı.

Ünlü oyuncu altı günlük bebeğini kaybetti!

KORONAVİRÜSTEN KORUNMAK İÇİN EVDE DOĞURDU

Çift, koronavirüs tehlikesi nedeniyle oğullarının evde doğmasına karar verdi. Günü gelince de Kara Keough, bebeğini herhangi bir tıbbi yardım almadan evinde dünyaya getirdi. Fakat o sırada bazı beklenmedik olumsuz gelişmeler yaşandı.

Ünlü oyuncu altı günlük bebeğini kaybetti!

NADİR GÖRÜLEN BİR SORUNLA KARŞILAŞTI

McCoy adı verilen minik bebek, doğum sırasında nadir olarak görülen, "omuz distosisi" sorunuyla karşılaştı. Beyne ciddi hasar veren bu durum da sadece altı gün sonra minik McCoy'un ölümüne neden oldu.

Ünlü oyuncu altı günlük bebeğini kaybetti!

ACİL YARDIM EKİPLERE EVE GELDİ

Bu olayın ardından, Kara Keough Bosworrth'un doğumuna yardımcı olan ebe, hemen acil yardım ekiplerini çağırdı. Bebek McCoy'a eve çağrılan ambulans ekibi tarafından hemen tıbbi müdahale yapıldı, ancak bebek kurtarılamadı. Keough ve eşi Kyle sadece altı gün minik bebekleriyle dört kişilik bir aile olarak yaşadı. Altı günün sonunda minik McCoy hayata veda etti.

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