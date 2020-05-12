Serenay Sarıkaya'nın sıradan hali 90 bin lira! 'Bunlar pazarda 25 TL Serenay'

Cem Yılmaz birlikteliğiyle magazin gündeminden düşmeyen Serenay Sarıkaya, önceki gün Instagram hesabından "Sol boş kalmamalı" notuyla bir fotoğrafını paylaştı.

Güzelliğiyle olduğu kadar tarzıyla da çok beğenilen 28 yaşındaki oyuncunun, bu paylaşımında üzerinde bulunanların bir servet değerinde olduğu ortaya çıktı.