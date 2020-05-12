Serenay Sarıkaya'nın sıradan hali 90 bin lira! 'Bunlar pazarda 25 TL Serenay'
Serenay Sarıkaya, kendisinden 19 yaş büyük aşkı Cem Yılmaz ile gündemden düşmüyor. Karantina günlerini birlikte Cem Yılmaz'ın evinde geçiren çiftten Serenay Sarıkaya, geçtiğimiz günlerde katıldığı bir canlı yayında özel hayatından karantina günlerine, güzellik sırlarından kariyerine kadar birçok soruya cevap verirken duraksamasıyla sosyal medyada ti'ye alındı! Önceki gün çimlerde uzandığı bir pozu paylaşan Serenay Sarıkaya'nın üzerindekilerin değeri tam 91.950 TL! İşte bilinmeyenleriyle Serenay Sarıkaya...
Cem Yılmaz birlikteliğiyle magazin gündeminden düşmeyen Serenay Sarıkaya, önceki gün Instagram hesabından "Sol boş kalmamalı" notuyla bir fotoğrafını paylaştı.
Güzelliğiyle olduğu kadar tarzıyla da çok beğenilen 28 yaşındaki oyuncunun, bu paylaşımında üzerinde bulunanların bir servet değerinde olduğu ortaya çıktı.
Canlı yayın sırasında duraksayan Sarıkaya, sosyal medyada ti'ye alındı.