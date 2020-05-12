RAMAZAN İMSAKİYE
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Serenay Sarıkaya'nın sıradan hali 90 bin lira! 'Bunlar pazarda 25 TL Serenay'

Serenay Sarıkaya, kendisinden 19 yaş büyük aşkı Cem Yılmaz ile gündemden düşmüyor. Karantina günlerini birlikte Cem Yılmaz'ın evinde geçiren çiftten Serenay Sarıkaya, geçtiğimiz günlerde katıldığı bir canlı yayında özel hayatından karantina günlerine, güzellik sırlarından kariyerine kadar birçok soruya cevap verirken duraksamasıyla sosyal medyada ti'ye alındı! Önceki gün çimlerde uzandığı bir pozu paylaşan Serenay Sarıkaya'nın üzerindekilerin değeri tam 91.950 TL! İşte bilinmeyenleriyle Serenay Sarıkaya...

12.05.2020 12:36 - Son Güncelleme: 12.05.2020 12:48
Serenay Sarıkaya'nın sıradan hali 90 bin lira! 'Bunlar pazarda 25 TL Serenay'

Cem Yılmaz birlikteliğiyle magazin gündeminden düşmeyen Serenay Sarıkaya, önceki gün Instagram hesabından "Sol boş kalmamalı" notuyla bir fotoğrafını paylaştı.
Güzelliğiyle olduğu kadar tarzıyla da çok beğenilen 28 yaşındaki oyuncunun, bu paylaşımında üzerinde bulunanların bir servet değerinde olduğu ortaya çıktı.

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Serenay Sarıkaya'nın sıradan hali 90 bin lira! 'Bunlar pazarda 25 TL Serenay'

Serenay Sarıkaya'nın son paylaştığı bahçe pozunun değeri tam 91.950 TL! Güzelliğiyle olduğu kadar tarzıyla da çok beğenilen oyuncunun üzerindekiler bir servet değerinde. Sarıkaya'nın bu karedeki gözlüğü 1.620 TL, küpeleri 7.780 TL, kolyesi 81.305 TL, bluzu 650 TL ve taytı 595 TL.

Serenay Sarıkaya'nın sıradan hali 90 bin lira! 'Bunlar pazarda 25 TL Serenay'

Serenay Sarıkaya, Instagram üzerinden katıldığı bir canlı yayında hayatına dair çok özel itiraflarda bulundu.

Serenay Sarıkaya'nın sıradan hali 90 bin lira! 'Bunlar pazarda 25 TL Serenay'

Canlı yayın sırasında duraksayan Sarıkaya, sosyal medyada ti'ye alındı.

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Serenay Sarıkaya'nın sıradan hali 90 bin lira! 'Bunlar pazarda 25 TL Serenay'

canlı yayında konuşurken zor anlar yaşayan ve "E'leyen" ünlü oyuncunun konuşma tarzı eski sevgilisi Kerem Bursin'e benzetildi.

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