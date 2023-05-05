Ünlü model güzelliğiyle büyülüyordu! Şimdi çöpten besleniyor... O dizinin yıldızıydı!
Loni Willson, 'Baywatch' (Sahil Güvenlik) dizisiyle tanınan bir isimdir. 2012 yılında Jeremy Jackson ile evlenen Willson, şiddet gördüğünü açıklamıştı. Ancak çiftin evliliği 2014 yılında sona erdi.
05.05.2023 10:55 - Son Güncelleme: 05.05.2023 10:55
Loni Willison bir dönemin en popüler ünlüleri arasında yer alıyordu. Hem modellik hem de oyunculuk yapan Willson şimdi kaldırımlarda uyuyor ve çöpten besleniyor. Güzelliğiyle dillere destan olan ünlü modelin bu hale nasıl geldiği merak konusu oldu. İşte Willson'un görenleri şoke eden son hali...
ÇÖPLERİ KARIŞTIRDI
Onu görenlerin verdiği para, eşya ve yiyeceklerle hayata tutunmaya çalışan Loni Willison son olarak çöpü karıştırmasıyla gündeme geldi.