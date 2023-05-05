Ünlü model güzelliğiyle büyülüyordu! Şimdi çöpten besleniyor... O dizinin yıldızıydı!

Loni Willison bir dönemin en popüler ünlüleri arasında yer alıyordu. Hem modellik hem de oyunculuk yapan Willson şimdi kaldırımlarda uyuyor ve çöpten besleniyor. Güzelliğiyle dillere destan olan ünlü modelin bu hale nasıl geldiği merak konusu oldu. İşte Willson'un görenleri şoke eden son hali...