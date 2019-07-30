Ünlü manken bavulda ölü bulundu! Boğazı kesilip...
Rusya, 24 yaşındaki makyaj ve güzellik blogger'ı Ekaterina K'nın ölümünü konuşuyor. Rusya'nın prestijli okullarından Pirogov Rusya Ulusal Tıp Araştırma Üniversitesi'nde dermatoloji okuyan; aynı zamanda mankenlik yapan genç kadının cesedi, evinde boğazıp kesilip bavula konmuş halde bulundu.
30.07.2019 09:49
- Son Güncelleme: 30.07.2019 09:56
Instagram üzerinde 80.000'i aşkın takipçisi olan Ekaterina geçtiğimiz haftalarda 32 yaşındaki erkek arkadaşından ayrılıp kendisinden yaşça çok büyük bir erkekle birlikte olmaya başlamıştı. Olayla ilgili soruşturma başlatan Moskova polisi genç kadının kıskançlık yüzünden öldürülmüş olabileceği iddiası üzerinde duruyor.
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