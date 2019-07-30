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Ünlü manken bavulda ölü bulundu! Boğazı kesilip...

Rusya, 24 yaşındaki makyaj ve güzellik blogger'ı Ekaterina K'nın ölümünü konuşuyor. Rusya'nın prestijli okullarından Pirogov Rusya Ulusal Tıp Araştırma Üniversitesi'nde dermatoloji okuyan; aynı zamanda mankenlik yapan genç kadının cesedi, evinde boğazıp kesilip bavula konmuş halde bulundu.

30.07.2019 09:49 - Son Güncelleme: 30.07.2019 09:56
Ünlü manken bavulda ölü bulundu! Boğazı kesilip...

Rusya'nın başkenti Moskova'da yaşayan ve tıp eğitiminin yanı sıra mankenlik de yapan Ekaterina K'ya günlerdir ulaşamayan ailesi ev sahibi ile dün iletişime geçti.

Ünlü manken bavulda ölü bulundu! Boğazı kesilip...

Kızlarının sağlık durumundan endişe eden aile ev sahibine, "Eve girip bakar mısınız" talimatı verdikten birkaç saat sonra hiç beklemedikleri bir yanıt aldı.

Ünlü manken bavulda ölü bulundu! Boğazı kesilip...

BAVULUN İÇİNDEN ÇIKTI

Kızlarının cansız bedeni evdeki bir bavulun içindeydi… Vücudunda çok sayıda bıçak izi bulunan genç kadının darp edildiği tespit edildi.

Ünlü manken bavulda ölü bulundu! Boğazı kesilip...

Instagram üzerinde 80.000'i aşkın takipçisi olan Ekaterina geçtiğimiz haftalarda 32 yaşındaki erkek arkadaşından ayrılıp kendisinden yaşça çok büyük bir erkekle birlikte olmaya başlamıştı. Olayla ilgili soruşturma başlatan Moskova polisi genç kadının kıskançlık yüzünden öldürülmüş olabileceği iddiası üzerinde duruyor.

Ünlü manken bavulda ölü bulundu! Boğazı kesilip...

Genç kadının yeni sevgilisiyle birlikte Hollanda'ya tatile gitmek üzere rezervasyon yaptırdığını tespit eden polis şüphelileri sorgulamaya devam edeceklerini açıkladı.

Ünlü manken bavulda ölü bulundu! Boğazı kesilip...

Rusya'nın prestijli okullarından Pirogov Rusya Ulusal Tıp Araştırma Üniversitesi'nde dermatoloji okuyan genç kadın aynı zamanda mankenlik de yapıyordu.

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