Bomba iddia: Cristiano Ronaldo 5. kez baba mı oluyor? Marca Efsane gecesine Georgina Rodriguez damga vurdu!

Cristiano Ronaldo'nun Marca Efsane ödülü aldığı gecede Ronaldo'ya kız arkadaşı ve dördüncü çocuğunun annesi Georgina Rodriguez eşlik etti. Georgina Rodriguez'in karnı, "Cristiano Ronaldo 5. kez baba mı oluyor?" sorularına neden oldu. İşte Marca Efsane gecesine hamilelik iddiasıyla damga vuran Georgina Rodriguez'in dikkat çeken görüntüsü!

30.07.2019 10:13 - Son Güncelleme: 30.07.2019 10:14 BU GALERİYİ PAYLAŞ





