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Bomba iddia: Cristiano Ronaldo 5. kez baba mı oluyor? Marca Efsane gecesine Georgina Rodriguez damga vurdu!

Cristiano Ronaldo'nun Marca Efsane ödülü aldığı gecede Ronaldo'ya kız arkadaşı ve dördüncü çocuğunun annesi Georgina Rodriguez eşlik etti. Georgina Rodriguez'in karnı, "Cristiano Ronaldo 5. kez baba mı oluyor?" sorularına neden oldu. İşte Marca Efsane gecesine hamilelik iddiasıyla damga vuran Georgina Rodriguez'in dikkat çeken görüntüsü!

30.07.2019 10:13 - Son Güncelleme: 30.07.2019 10:14
Bomba iddia: Cristiano Ronaldo 5. kez baba mı oluyor? Marca Efsane gecesine Georgina Rodriguez damga vurdu!

İspanyol spor gazetesi Marca, Juventus'ta forma giyen Portekizli futbolcuCristiano Ronaldo'ya Marca Efsane ödülü verdi.

Bomba iddia: Cristiano Ronaldo 5. kez baba mı oluyor? Marca Efsane gecesine Georgina Rodriguez damga vurdu!

Ronaldo'ya ödül töreninde kız arkadaşı ve dördüncü çocuğunun annesi Georgina Rodriguez eşlik etti.

Bomba iddia: Cristiano Ronaldo 5. kez baba mı oluyor? Marca Efsane gecesine Georgina Rodriguez damga vurdu!

Madrid'deki Reina Victoria Tiyatrosu'nda düzenlenen törende ödülünü alan Cristiano Ronaldo, sevgilisi Georgina Rodriguez ile birlikte basın mensuplarına poz verdi.

Bomba iddia: Cristiano Ronaldo 5. kez baba mı oluyor? Marca Efsane gecesine Georgina Rodriguez damga vurdu!

Ronaldo'nun Irina Shayk'tan sonraki sevgilisi ve iki çocuğunun annesi Arjantin doğumlu Georgina Rodriguez'in karnı ise gözlerden kaçmadı.

Bomba iddia: Cristiano Ronaldo 5. kez baba mı oluyor? Marca Efsane gecesine Georgina Rodriguez damga vurdu!

Georgina Rodriguez'in hamile olduğu, Ronaldo ile çocuklarının olacağı iddia edildi.

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