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Adriana Lima hakkındaki bu gerçeği ilk kez duyacaksınız! Adriana Lima meğer yıllar önce...

Gerek moda dünyasındaki kariyeri sebebiyle gerekse yaşadığı aşklarla son dönemde gündemden hiç düşmeyen yıldızlarından biri Adriana Lima hakkında bu gerçeği ilk kez duyacaksınız! Adriana Lima, özellikle de son iki gönül ilişkisini Türk erkekleriyle yaşadığı için Türkiye'de de magazin gündeminin ilk sıralarında. Peki Adriana Lima'nın yıllar önce bir ülkenin prensinden teklif aldığını ve evlilik teklifini kabul etse prenses olacağını biliyor muydunuz? Adriana Lima'yı gerçekte ne kadar tanıyorsunuz? İşte son dönemde dillerden düşmeyen Adriana Lima hakkında şaşırtan gerçekler...

30.07.2019 08:50 - Son Güncelleme: 30.07.2019 08:50
Adriana Lima hakkındaki bu gerçeği ilk kez duyacaksınız! Adriana Lima meğer yıllar önce...

Moda dünyasının son dönemde gündemden hiç düşmeyen yıldızlarından biri Adriana Lima. Özellikle de son iki gönül ilişkisini Türk erkekleriyle yaşadığı için Türkiye'de de magazin gündeminin ilk sıralarında. Peki Adriana Lima'yı ne kadar tanıyoruz?

Adriana Lima hakkındaki bu gerçeği ilk kez duyacaksınız! Adriana Lima meğer yıllar önce...

Gelin bir bakalım, Adriana Lima nasıl bir ailede doğdu, nasıl yetişti, nasıl keşfedildi ve buna yıllık kariyeri boyunca ne kadar servet edindi.

Adriana Lima hakkındaki bu gerçeği ilk kez duyacaksınız! Adriana Lima meğer yıllar önce...

Adriana Lima, Nelson Torres ve Maria da Graça Lima'nın kızı olarak 12 Haziran 1981'de Brezilya'da Bahia'da doğdu.

Adriana Lima hakkındaki bu gerçeği ilk kez duyacaksınız! Adriana Lima meğer yıllar önce...

Dar gelirli ve çok dindar bir ailenin kızı olarak dünyaya gözlerini açtı Lima.

Adriana Lima hakkındaki bu gerçeği ilk kez duyacaksınız! Adriana Lima meğer yıllar önce...

Daha 6 aylıkken babası onu ve annesini terk etti. Baba Nelson Torres, babalığa henüz hazır olmadığını söyleyip kapıyı çarpıp dışarı çıktığında annesiyle baş başa kaldı henüz bebek olan Lima.

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