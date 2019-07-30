Adriana Lima hakkındaki bu gerçeği ilk kez duyacaksınız! Adriana Lima meğer yıllar önce...

Gerek moda dünyasındaki kariyeri sebebiyle gerekse yaşadığı aşklarla son dönemde gündemden hiç düşmeyen yıldızlarından biri Adriana Lima hakkında bu gerçeği ilk kez duyacaksınız! Adriana Lima, özellikle de son iki gönül ilişkisini Türk erkekleriyle yaşadığı için Türkiye'de de magazin gündeminin ilk sıralarında. Peki Adriana Lima'nın yıllar önce bir ülkenin prensinden teklif aldığını ve evlilik teklifini kabul etse prenses olacağını biliyor muydunuz? Adriana Lima'yı gerçekte ne kadar tanıyorsunuz? İşte son dönemde dillerden düşmeyen Adriana Lima hakkında şaşırtan gerçekler...

30.07.2019 08:50 - Son Güncelleme: 30.07.2019 08:50 BU GALERİYİ PAYLAŞ





