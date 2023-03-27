Ünlü manken arkadaşının şarkıcı eski sevgilisiyle sokak ortasında yakalandı! Olay görüntü
Sokak ortasında dudak dudağa görüntülenen bu ikili magazin dünyasına bomba gibi düştü... Dünyaca ünlü model Emily Ratajkowski ile yine dünyaca ünlü bir şarkıcı olan Harry Styles sokakta fena yakalandı. İşin ilginç yanı ise Harry Styles'ın eski sevgilisinin Emily Ratajkowski'nin yakın arkadaşı Olivia Wilde olması. Görüntü kısa sürede sosyal medyanın en çok konuşulanları arasına girdi.
27.03.2023 09:21 - Son Güncelleme: 27.03.2023 09:48
Dünyaca ünlü şarkıcı Harry Styles, eşiyle boşanma aşamasında olan ünlü model Emily Ratajkowski ise sokakta öpüşürken kameralara yakalandı.
Harry Styles ve Olivia Wilde kısa süre önce ayrılık kararı alarak fanlarını şaşırtmıştı. Güzel oyuncu "Aldığımız ayrılık kararı bütünüyle dostane bir karar" diyerek ayrılık kararını açıklamıştı.
Dailymail'ın haberine göre, Harry, defalarca kez kendisini aldatan Sebastian Bear-McClard'dan boşanan 31 yaşındaki Amerikalı model ve aktris Emily Ratajkowski ile fena yakalandı.