RAMAZAN İMSAKİYE
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Haberler Magazin Ünlü manken arkadaşının şarkıcı eski sevgilisiyle sokak ortasında yakalandı! Olay görüntü

Ünlü manken arkadaşının şarkıcı eski sevgilisiyle sokak ortasında yakalandı! Olay görüntü

Sokak ortasında dudak dudağa görüntülenen bu ikili magazin dünyasına bomba gibi düştü... Dünyaca ünlü model Emily Ratajkowski ile yine dünyaca ünlü bir şarkıcı olan Harry Styles sokakta fena yakalandı. İşin ilginç yanı ise Harry Styles'ın eski sevgilisinin Emily Ratajkowski'nin yakın arkadaşı Olivia Wilde olması. Görüntü kısa sürede sosyal medyanın en çok konuşulanları arasına girdi.

27.03.2023 09:21 - Son Güncelleme: 27.03.2023 09:48
Ünlü manken arkadaşının şarkıcı eski sevgilisiyle sokak ortasında yakalandı! Olay görüntü

Dünyaca ünlü şarkıcı Harry Styles, eşiyle boşanma aşamasında olan ünlü model Emily Ratajkowski ise sokakta öpüşürken kameralara yakalandı.

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Ünlü manken arkadaşının şarkıcı eski sevgilisiyle sokak ortasında yakalandı! Olay görüntü

Harry Styles ve Olivia Wilde kısa süre önce ayrılık kararı alarak fanlarını şaşırtmıştı. Güzel oyuncu "Aldığımız ayrılık kararı bütünüyle dostane bir karar" diyerek ayrılık kararını açıklamıştı.

Olay görüntü! Sokak ortasında dudak dudağa | VİDEO

Ünlü manken arkadaşının şarkıcı eski sevgilisiyle sokak ortasında yakalandı! Olay görüntü

Harry Styles aşk acısını çabuk atlattı.

Ünlü manken arkadaşının şarkıcı eski sevgilisiyle sokak ortasında yakalandı! Olay görüntü

Dailymail'ın haberine göre, Harry, defalarca kez kendisini aldatan Sebastian Bear-McClard'dan boşanan 31 yaşındaki Amerikalı model ve aktris Emily Ratajkowski ile fena yakalandı.

Ünlü manken arkadaşının şarkıcı eski sevgilisiyle sokak ortasında yakalandı! Olay görüntü

Çift, bu hafta Harry'nin şu anda dünya çapındaki konserlerinden oluşan Love On Tour turnesinin bir parçası olarak performans gösterdiği Japonya'da birlikte bir gecede görüntülendi.

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