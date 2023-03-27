RAMAZAN İMSAKİYE
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Haberler Magazin Survivor Nefise Aleyna Tilki'nin şarkısını söyleyince olanlar oldu... Acun bile ne yapacağını şaşırdı ağızlar açık kaldı kulaklar tırmalandı

Survivor Nefise Aleyna Tilki'nin şarkısını söyleyince olanlar oldu... Acun bile ne yapacağını şaşırdı ağızlar açık kaldı kulaklar tırmalandı

Survivor Nefise, Aleyna Tilki'nin şarkısını söyleyince olanlar oldu... Acun bile ne yapacağını şaşırdı, ağızlar açık kaldı kulaklar tırmalandı. Bu sezon reytinglerde beklentilerin çok çok altında kalan Survivor'da bazı isimler var ki dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. Onlardan biri de Survivor'a yedeklerden gelen Nefise... Survivor birleşme partisinde Aleyna Tilki'nin şarkısını seslendiren Nefise'yi duyanlar şoke oldu.

27.03.2023 09:18 - Son Güncelleme: 27.03.2023 09:37
Survivor Nefise Aleyna Tilki’nin şarkısını söyleyince olanlar oldu... Acun bile ne yapacağını şaşırdı ağızlar açık kaldı kulaklar tırmalandı

Survivor Nefise Aleyna Tilki'nin şarkısını söyleyince olanlar oldu... Acun bile ne yapacağını şaşırdı, ağızlar açık kaldı kulaklar tırmalandı.

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Survivor Nefise Aleyna Tilki’nin şarkısını söyleyince olanlar oldu... Acun bile ne yapacağını şaşırdı ağızlar açık kaldı kulaklar tırmalandı

Survivor birleşme partisiyle ekranlara geldi. Aylardır ayrı adalarda yaşayan yarışmacılar birleşme partisi sonrasında yine ayrı takımlarda fakat aynı adada yaşayacaklar.

Survivor Nefise Aleyna Tilki’nin şarkısını söyleyince olanlar oldu... Acun bile ne yapacağını şaşırdı ağızlar açık kaldı kulaklar tırmalandı

Her yıl yaşanan Survivor birleşme partisinde Nefise'nin performansı dikkat çekti.

Survivor Nefise Aleyna Tilki’nin şarkısını söyleyince olanlar oldu... Acun bile ne yapacağını şaşırdı ağızlar açık kaldı kulaklar tırmalandı

Şarkı söyleme sırası Nefise'ye geldiğinde sosyal medya adeta ayaklandı. Geçtiğimiz yıl Nagihan Karadere'nin giydiği elbisenin çok benzerini giyen Nefise'ye Nagihan benzetmeleri yapıldı.

Survivor Nefise Aleyna Tilki’nin şarkısını söyleyince olanlar oldu... Acun bile ne yapacağını şaşırdı ağızlar açık kaldı kulaklar tırmalandı

Ayrıca Nefise, Aleyna Tilki peformansına gelen oylamalarda şaştı kaldı. Acun Ilıcalı ise "Müzikle ilgileniyor musun" sorusunu yöneltti yarışmacıya. Nefise, "Sadece evde söylüyorum" deyince ise kahkaha tufanı koptu.

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