Survivor Nefise Aleyna Tilki'nin şarkısını söyleyince olanlar oldu... Acun bile ne yapacağını şaşırdı ağızlar açık kaldı kulaklar tırmalandı
Survivor Nefise, Aleyna Tilki'nin şarkısını söyleyince olanlar oldu... Acun bile ne yapacağını şaşırdı, ağızlar açık kaldı kulaklar tırmalandı. Bu sezon reytinglerde beklentilerin çok çok altında kalan Survivor'da bazı isimler var ki dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. Onlardan biri de Survivor'a yedeklerden gelen Nefise... Survivor birleşme partisinde Aleyna Tilki'nin şarkısını seslendiren Nefise'yi duyanlar şoke oldu.
27.03.2023 09:18 - Son Güncelleme: 27.03.2023 09:37
Survivor Nefise Aleyna Tilki'nin şarkısını söyleyince olanlar oldu... Acun bile ne yapacağını şaşırdı, ağızlar açık kaldı kulaklar tırmalandı.
Ayrıca Nefise, Aleyna Tilki peformansına gelen oylamalarda şaştı kaldı. Acun Ilıcalı ise "Müzikle ilgileniyor musun" sorusunu yöneltti yarışmacıya. Nefise, "Sadece evde söylüyorum" deyince ise kahkaha tufanı koptu.