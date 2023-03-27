Survivor Nefise Aleyna Tilki'nin şarkısını söyleyince olanlar oldu... Acun bile ne yapacağını şaşırdı, ağızlar açık kaldı kulaklar tırmalandı.

Ayrıca Nefise, Aleyna Tilki peformansına gelen oylamalarda şaştı kaldı. Acun Ilıcalı ise "Müzikle ilgileniyor musun" sorusunu yöneltti yarışmacıya. Nefise, "Sadece evde söylüyorum" deyince ise kahkaha tufanı koptu.