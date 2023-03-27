Alişan ile eşi Buse Varol arasında ipler yine gerildi! Boşanmanın eşiğinden dönmüşlerdi, kayınvalide Suzan Tektaş'ın o hamlesi tansiyonu yükseltti.

Alişan ve eşi Buse Varol, önceki gece Etiler'deki Amaya adlı mekândan çıkarken görüntülendi. 34'üncü yaş günü için yemek yemeye geldiklerini söyleyen Varol, "Aslında doğum günüm ayın 25'inde ama bugün arkadaşlarımızla yemek yiyelim dedik. Birlikte kutladığımız 6'ncı doğum günümüz" dedi.