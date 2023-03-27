Alişan ile eşi Buse Varol arasında ipler yine gerildi! Boşanmanın eşiğinden dönmüşlerdi kayınvalide Suzan Tektaş'ın o hamlesi tansiyonu yükseltti
Alişan ile Buse Varol'un evliliği yine çatırdadı! Boşanmanın eşiğinden dönmüşlerdi kayınvalide Suzan Tektaş'ın o hamlesi tansiyonu yükseltti. 2 çocuk annesi Buse Varol doğum günü kutlamasıyla gündeme gelmişti geçtiğimiz günlerde. Üçüncü çocuğa yeşil ışık yakan Buse Varol hakkında sosyal medyada yapılan bir yorumu beğenen kayınvalide Suzan Tektaş'ın bu hamlesi iddiaya göre yeni bir krizin fitilini ateşledi. İşte detaylar...
27.03.2023 10:06 - Son Güncelleme: 27.03.2023 11:05
Alişan ile eşi Buse Varol arasında ipler yine gerildi! Boşanmanın eşiğinden dönmüşlerdi, kayınvalide Suzan Tektaş'ın o hamlesi tansiyonu yükseltti.
"AİLEMİZ BÜYÜYOR?"
2018 yılında Alişan ile nikah masasına oturan ve 2 çocuk dünyaya getiren oyuncu Buse Varol, geçtiğimiz hafta 34'üncü yaşını kutladı.
Alişan ve Buse Varol arasında yeni kriz | VİDEO
Alişan ve eşi Buse Varol, önceki gece Etiler'deki Amaya adlı mekândan çıkarken görüntülendi. 34'üncü yaş günü için yemek yemeye geldiklerini söyleyen Varol, "Aslında doğum günüm ayın 25'inde ama bugün arkadaşlarımızla yemek yiyelim dedik. Birlikte kutladığımız 6'ncı doğum günümüz" dedi.