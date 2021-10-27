Ünlü ismin oğlu sosyal medyada kız arkadaşını pazarladı! Dilan Gerede Erkaya Sevgilisi Laura Shakimova’nın çırılçıplak fotoğrafını çekip...
Oyuncu Bennu Gerede'nin oğlu Dilan Gerede Erkaya sevgilisinin çırılçıplak fotoğrafını paylaştı yer yerinden oynadı. Sosyetik isim Gerede'nin oğulları sık sık magazin gündeminde çok konuşulan isimler arasında yer alıyor. Kendisinden 23 yaş büyük avukat Bilge Öztürk'le ilişki yaşayan Daren Gerede Erkaya'nın ardından bu kez kardeşi Dilan Gerede Erkaya sosyal medya hesabından yayınladığı fotoğrafla herkesi şoke etti.
27.10.2021 09:28
- Son Güncelleme: 27.10.2021 10:03
Sosyetik fotoğrafçı ve oyuncu Bennu Gerede'nin oğlu Dilan Gerede Erkaya sosyal medyadaki paylaşımıyla gündem oldu. Bir süredir modellik yapan Laura Shakimova ile aşk yaşayan Gerede Erkaya, İnstagram hesabından sevgilisinin üstsüz karesini paylaştı. Bu ilk olay yaratan hareketi değil. Erkaya, daha önce de bu kez kendi çıplak karesini paylaşmıştı.
Sosyetik fotoğrafçının 21 yaşındaki oğlu Dilan Gerede Erkaya, sevgilisi Laura Shakimova ile sarılırken pozunu Instagram hesabından yayınladı.