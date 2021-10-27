Ünlü ismin oğlu sosyal medyada kız arkadaşını pazarladı! Dilan Gerede Erkaya Sevgilisi Laura Shakimova’nın çırılçıplak fotoğrafını çekip...

Sosyetik fotoğrafçı ve oyuncu Bennu Gerede'nin oğlu Dilan Gerede Erkaya sosyal medyadaki paylaşımıyla gündem oldu. Bir süredir modellik yapan Laura Shakimova ile aşk yaşayan Gerede Erkaya, İnstagram hesabından sevgilisinin üstsüz karesini paylaştı. Bu ilk olay yaratan hareketi değil. Erkaya, daha önce de bu kez kendi çıplak karesini paylaşmıştı.