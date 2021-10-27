Kaan Yıldırım’a gelen Hadise sorusu ecel terleri döktürdü! ’Hadise sayesinde popüler oldun’ deyince koşar adım kaçtı

Hadise ile Kaan Yıldırım aşkının bitmesinin üzerinden aylar geçti geçmesine ama yankıları sürüyor. Hem ilişki sürecinde hem de ayrılık sonrasında Hadise hakkında konuşmayı pek tercih etmeyen Kaan Yıldırım'a önceki gün bir söyleşide öyle bir soru geldi ki ortam bir anda buz kesti.