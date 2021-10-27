Kaan Yıldırım'a gelen Hadise sorusu ecel terleri döktürdü! 'Hadise sayesinde popüler oldun' deyince koşar adım kaçtı
Evliliğe gitmesi beklenen ilişkilerini sürpriz bir şekilde sonlandıran Hadise ile Kaan Yıldırım, yollarını ayırsalar da adları mutlaka yan yana geliyor. Hadise şu sıralar iş insanı Mehmet Dinçerler'le doludizgin bir aşk yaşıyor. Kaan Yıldırım'ın bilinen bir sevgilisi yok ancak bir süre önce adı Çağla Şıkel'le anılmıştı. Hadise'den ayrılmasıyla ilgili konuşmayan Kaan Yıldırım önceki gün bir söyleşiye katıldı. Kaan Yıldırım'a gelen o Hadise sorusu ecel terleri döktürdü. İşte yaşananlar.
Hadise ile Kaan Yıldırım aşkının bitmesinin üzerinden aylar geçti geçmesine ama yankıları sürüyor. Hem ilişki sürecinde hem de ayrılık sonrasında Hadise hakkında konuşmayı pek tercih etmeyen Kaan Yıldırım'a önceki gün bir söyleşide öyle bir soru geldi ki ortam bir anda buz kesti.
Kaan Yıldırım, bir üniversitede gençlerle bir araya geldi. Geçtiğimiz haziran ayında şarkıcı Hadise'den ayrılan Kaan Yıldırım, katıldığı söyleşide gelen bir soru yüzünden zor anlar yaşadı.
Geçtiğimiz haziran ayında şarkıcı Hadise'den ayrılan Kaan Yıldırım, önceki gün Yıldız Teknik Üniversitesi'nde gençlerle söyleşi yaptı. Yıldırım, eski aşkı Hadise ile ilgili gelen bir soru karşısında neye uğradığını şaşırdı.
Evlenmeleri beklenen Hadise ve Kaan Yıldırım çifti, geçtiğimiz haziran ayında ayrılık kararı almış ve hayranlarını oldukça şaşırtmıştı.
O ŞARKIYI KAAN YILDIRIM'A MI YAZDI?
Sürpriz ayrılık sonrası Hadise'nin piyasaya sürdüğü 'Hay Hay' isimli şarkıda geçen, "Yok böyle bir acı, varsa verin ilacı susayım. İçime içime dökülen gözyaşımı kurutayım. Çok canım acısa da giriliyor yeni yola, hazırım" şeklindeki sözler Kaan Yıldırım'a gönderme olarak yorumlanmıştı.