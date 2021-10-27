Dünya Alec Baldwin’in görüntü yönetmeni Halyna Hutchins’i öldürmesini konuşuyor! Savcı ilk defa açıkladı!
Dünya henüz Alec Baldwin'in görüntü yönetmeni Halyna Hutchins'i öldürmesinin şokunu yaşarken bölge savcısı konuyla ilgili ilk kez açıklama yaptı. Çok konuşulacak açıklamalara imza atan savcı, davanın seyri hakkı hakkında ipuçları verdi.
27.10.2021 09:11
- Son Güncelleme: 27.10.2021 09:49
Alec Baldwin'in hem yapımcısı olduğu hem de oyuncusu olduğu Rust isimli filmin setinde, kazayla görüntü yönetmeninin ölümüne, yönetmenin de yaralanmasına neden olmasının yankıları sürüyor.
İngiliz Daily Mail gazetesinde yer alan habere göre, Savcı, sette 'muazzam miktarda mermi' bulunduğunu ve bu mühimmatın niteliğine ilişkin soruşturma yapılması gerektiğini de sözlerine ekledi.