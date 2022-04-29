Değişimi Tiktok’ta 5.5 milyonun üzerinde izlendi! Akasya Durağı'nın pembe yanaklı çocuk oyuncusuydu! Minik Can'a bir de şimdi bakın kocaman delikanlı
Akasya Durağı'nın pembe yanaklı çocuk oyuncusu Erimşah Bora'nın yıllar içerisindeki değişimi görenleri şaşırttı. 2008-2012 senesinde Kanal D'de yayınlanan ve kısa sürede fenomenleşen komedi dizisi hala akıllarda. Oyuncu kadrosunda Zeki Alasya, Cezmi Baskın, Suat Sungur ve Levent Ülgen gibi başarılı isimleri barındıran Akasya Durağı dizisinde çocuk oyuncular da bir hayli dikkat çekiyordu. Dizide Can karakterine hayat veren Erimşah Bora o dönem 13-14 yaşlarındaydı. Şimdiki halini gören tanıyamadı.
29.04.2022 10:54 - Son Güncelleme: 29.04.2022 10:54
Akasya Durağı'nın pembe yanaklı çocuk oyuncusu Erimşah Bora'nın yıllar içerisindeki değişimi görenleri şaşırttı. 2008-2012 senesinde Kanal D'de yayınlanan ve kısa sürede fenomenleşen komedi dizisi hala akıllarda. Oyuncu kadrosunda Zeki Alasya, Cezmi Baskın, Suat Sungur ve Levent Ülgen gibi başarılı isimleri barındıran Akasya Durağı dizisinde çocuk oyuncular da bir hayli dikkat çekiyordu. Dizide Can karakterine hayat veren Erimşah Bora o dönem 13-14 yaşlarındaydı. Şimdiki halini gören tanıyamadı.
Bir dönemin en çok izlenen dizilerinden Akasya Durağı halen tekrar bölümleriyle televizyon ekranlarında yayınlanıyor. Yönetmenliğini Yaşar Seriner'in üstlendiği dizi konusu ve oyuncu kadrosu ile ilgi çekmiş ve neredeyse her evde izleniyordu.