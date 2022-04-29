Değişimi Tiktok’ta 5.5 milyonun üzerinde izlendi! Akasya Durağı'nın pembe yanaklı çocuk oyuncusuydu! Minik Can'a bir de şimdi bakın kocaman delikanlı

Bir dönemin en çok izlenen dizilerinden Akasya Durağı halen tekrar bölümleriyle televizyon ekranlarında yayınlanıyor. Yönetmenliğini Yaşar Seriner'in üstlendiği dizi konusu ve oyuncu kadrosu ile ilgi çekmiş ve neredeyse her evde izleniyordu.