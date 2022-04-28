Bir Zamanlar Çukurova'nın Züleyha'sı da deniz sezonunu açtı! "Fedon denize düştü madem" diyen Hilal Altınbilek...

FEDON DENİZE DÜŞTÜ

Klasikleşen sezon açılışını yapan ünlü şarkıcı, o anları sosyal medya hesabından paylaştı. Denize atlarken çekilen videosunu yayınlayan ünlü şarkıcı, "Ve Fedon denize düştü. Uzun zamandır denize düşüp yaz sezonunu açmamı beklediğiniz, ufak tefek sorunlarımdan dolayı ancak bugün olabildi. Herkese sağlıklı, huzurlu, mutlu bir yaz diliyorum." dedi.