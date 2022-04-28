RAMAZAN İMSAKİYE
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Haberler Magazin Bir Zamanlar Çukurova'nın Züleyha'sı da deniz sezonunu açtı! "Fedon denize düştü madem" diyen Hilal Altınbilek...

Bir Zamanlar Çukurova'nın Züleyha'sı da deniz sezonunu açtı! "Fedon denize düştü madem" diyen Hilal Altınbilek...

Bir Zamanlar Çukurova'nın Züleyha'sı da deniz sezonunu açtı! "Fedon denize düştü madem" diyen Hilal Altınbilek Instagram paylaşımı ile dikkat çekti. Şu sıralar Metin Hara ile ayrıldığı iddia edilen Hilal Altınbilek gündemden düşmüyor. Oyunculuğu kadar güzelliği ve aşk hayatıyla da dikkat çeken Hilal, yaşamını Bodrum'da sürdüren, yaz aylarında uzun bir süre güneşlenerek bronz tene sahip olan Fedon Kalyoncu'nun klasik haline gelen sezon açılışınına göndermede bulunarak yaptığı paylaşımla adından söz ettirdi. Geçtiğimiz yıla tatil pozları ile damga vuran ünlüler 2022'ye erken giriş yaptı. Ata Demirer, Fedon, Merve Boluğur, Hilal Altınbilek 2022'nin ilk deniz paylaşımlarını yapan isimler oldu.

28.04.2022 17:25 - Son Güncelleme: 28.04.2022 17:34
Bir Zamanlar Çukurova’nın Züleyha’sı da deniz sezonunu açtı! Fedon denize düştü madem diyen Hilal Altınbilek...

Bir Zamanlar Çukurova'nın Züleyha'sı da deniz sezonunu açtı! "Fedon denize düştü madem" diyen Hilal Altınbilek Instagram paylaşımı ile gündeme bomba gibi düştü.

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Bir Zamanlar Çukurova’nın Züleyha’sı da deniz sezonunu açtı! Fedon denize düştü madem diyen Hilal Altınbilek...

Bir Zamanlar Çukurova dizisinde canlandırdığı Züleyha karakteri ile geniş bir hayran kitlesine sahip olan Hilal Altınbilek, Instagram'dan yaz sezonunu açtığını duyurdu.

Bir Zamanlar Çukurova’nın Züleyha’sı da deniz sezonunu açtı! Fedon denize düştü madem diyen Hilal Altınbilek...

Fedon'un denize düştüğü anlara göndermede bulunan Hilal'in bu paylaşımı kısa sürede dikkat çekti.

Bir Zamanlar Çukurova’nın Züleyha’sı da deniz sezonunu açtı! Fedon denize düştü madem diyen Hilal Altınbilek...

ÜNLÜLER 2022 YAZ SEZONUNU AÇTI

İlk deniz görüntüsü Ata'dan geldi.

Bir Zamanlar Çukurova’nın Züleyha’sı da deniz sezonunu açtı! Fedon denize düştü madem diyen Hilal Altınbilek...

FEDON DENİZE DÜŞTÜ

Klasikleşen sezon açılışını yapan ünlü şarkıcı, o anları sosyal medya hesabından paylaştı. Denize atlarken çekilen videosunu yayınlayan ünlü şarkıcı, "Ve Fedon denize düştü. Uzun zamandır denize düşüp yaz sezonunu açmamı beklediğiniz, ufak tefek sorunlarımdan dolayı ancak bugün olabildi. Herkese sağlıklı, huzurlu, mutlu bir yaz diliyorum." dedi.

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