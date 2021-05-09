RAMAZAN İMSAKİYE
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Gamze Özçelik, Alişan, Bella Hadid... Ünlü isimlerden alçak saldırıya tepki! 'İsrail'in Kudüs'te döktüğü kanda ABD'nin de payı var'

İsrail'in Mescid-i Aksa'ya girerek namaz kılan cemaate saldırmasına ünlü isimler büyük tepki gösterdi. İsrail polisinin, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesindeki Mescid-i Aksa'da cemaate saldırmasını şiddetleye kınayan Kültür ve sanat dünyasından isimler, "İnsanlara, inançlara hiçbir saygısı olmayan zulümcülere lanet olsun", "Yazıktır, günahtır be şerefsizler", "Eğer Amerikalıysanız bilin ki ödediğiniz vergilerin bu yaşananlarda payı var! İsrail'e her yıl 3.8 milyar dolar ödüyoruz. Bunu biliyor muydunuz?" ifadeleriyle tepkilerini paylaştılar.

09.05.2021 11:13 - Son Güncelleme: 09.05.2021 11:48
Ünlü isimlerden Kudüs'te Filistinlilere saldırı düzenleyen alçak İsrail'e tepki! Gamze Özçelik, Alişan, Bella Hadid...

"İSRAİL'İN KUDÜS'TE DÖKTÜĞÜ KANDA ABD'NİN DE PAYI VAR!"

Gamze Özçelik, Alişan, Bella Hadid... Ünlü isimlerden alçak saldırıya tepki yağıyor!

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Gamze Özçelik, Alişan, Bella Hadid... Ünlü isimlerden alçak saldırıya tepki! 'İsrail'in Kudüs'te döktüğü kanda ABD'nin de payı var'

Mescid-i Aksa baskınına tepkiler sürerken ünlü model Bella Hadid, "Eğer Amerikalıysanız bilin ki ödediğiniz vergilerin bu yaşananlarda payı var! İsrail'e her yıl 3.8 milyar dolar ödüyoruz. Bunu biliyor muydunuz?" diyerek paylaşımda bulundu.

Hadid, çeşitli kullanıcıların konuyla ilgili paylaşımlarını 41 milyon takipçiye sahip Instagram hesabında yorumladı.

Gamze Özçelik, Alişan, Bella Hadid... Ünlü isimlerden alçak saldırıya tepki! 'İsrail'in Kudüs'te döktüğü kanda ABD'nin de payı var'

"KENDİ EVLERİNDEN EDİLDİLER!"

IMEU platformunun "Bugün, Sheikh Jarrah'daki 200'den fazla Filistinli zorunlu tahliyeyle yüzleşti." başlıklı içeriğini takipçileriyle paylaşan Hadid, içeriğe "KENDİ EVLERİNDEN edildiler!!!!!!!!!" ifadeleriyle destek verdi.

Bella Hadid, evinden çıkarılan çocuklu bir kadının fotoğrafını paylaşarak şu değerlendirmede bulundu:

Gamze Özçelik, Alişan, Bella Hadid... Ünlü isimlerden alçak saldırıya tepki! 'İsrail'in Kudüs'te döktüğü kanda ABD'nin de payı var'

"Bu fotoğraf sizi rahatsız etmeli. Bunun sizin kendi annenize veya büyükannenize en kutsal günlerinden birini geçirirken ve oruç tutarken yapıldığını hayal edin. Buna açıkça üzülmenin insan olmakla alakası var. Bu dinle değil ilkeli olmakla alakalı. Şunu bilin ki birçok İsrailli de şaşkına dönmüş durumda ama siz bunu da görmüyorsunuz. Filistinliler insandır! Bu bir #insanhakları meselesidir. #ShiekhJarrahaÖzgürlük"

Gamze Özçelik, Alişan, Bella Hadid... Ünlü isimlerden alçak saldırıya tepki! 'İsrail'in Kudüs'te döktüğü kanda ABD'nin de payı var'

İsrail güçlerinin zoruyla evlerinden edilen ailelerin bir çoğunun 65 yıldan fazladır burada evleri olduğunu belirten Hadid, "Bu nasıl mümkün olabilir? Lütfen biri bana söylesin." dedi.