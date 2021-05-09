RAMAZAN İMSAKİYE
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İbrahim Erkal'ın kızı Elif Su kocaman oldu! Ölümüyle sevenlerini yasa boğan İbrahim Erkal kızını yalnızca 12 gün görebilmişti...

İbrahim Erkal'ın kızı Elif Su kocaman oldu! Ölümüyle sevenlerini yasa boğan İbrahim Erkal kızını yalnızca 12 gün görebilmişti... Canısı, Ömrüm, Çare Gelmez, Sen Aldırma, Vur Dibine gibi şarkılarıyla müzik piyasasına damga vurdu İbrahim Erkal... 11 Mayıs 2017 günü, 52 yaşında hayata veda eden İbrahim Erkal geride 3 çocuk ve gözü yaşlı eş Filiz Akgün'ü bıraktı. İbrahim Erkal, küçük kızı Elif Su henüz 12 günlükken hayata gözlerini yummuştu. Şimdi 4 yaşında olan Elif Su merak ediliyor. İşte İbrahim Erkal'ın kızı Elif Su ve sizin için derlediğimiz ünlü isimlerin çocukları.

09.05.2021 12:10 - Son Güncelleme: 09.05.2021 12:20
İbrahim Erkal'ın kızı Elif Su kocaman oldu! Ölümüyle sevenlerini yasa boğan İbrahim Erkal kızını yalnızca 12 gün görebilmişti...

İbrahim Erkal'ın kızı Elif Su kocaman oldu! Ölümüyle sevenlerini yasa boğan İbrahim Erkal kızını yalnızca 12 gün görebilmişti...

GALERİ DEVAM EDİYOR
İbrahim Erkal'ın kızı Elif Su kocaman oldu! Ölümüyle sevenlerini yasa boğan İbrahim Erkal kızını yalnızca 12 gün görebilmişti...

Şarkıları ile bir döneme damga vuran ünlü şarkıcı İbrahim Erkal 2017 yılında geçirdiği beyin kanaması sonucu 52 yaşında hayatını kaybetmişti. İbrahim Erkal'ın ani ölümü sevenlerini yasa boğmuş ardından gözü yaşlı bir eş ve 3 çocuk bırakmıştı.

İbrahim Erkal'ın kızı Elif Su kocaman oldu! Ölümüyle sevenlerini yasa boğan İbrahim Erkal kızını yalnızca 12 gün görebilmişti...

Unutulmayan şarkıların sahibi İbrahim Erkal vefat ettiğinde en küçük kızı Elif Su henüz 12 günlüktü. Ardında onunla çekilmiş fotoğrafları kalan İbrahim Erkal'ın kızı Elif Su büyüdü.

İbrahim Erkal'ın kızı Elif Su kocaman oldu! Ölümüyle sevenlerini yasa boğan İbrahim Erkal kızını yalnızca 12 gün görebilmişti...

Filiz Akgün minik kızı Elif Su ile çekildiği fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaşıyor.

İbrahim Erkal'ın kızı Elif Su kocaman oldu! Ölümüyle sevenlerini yasa boğan İbrahim Erkal kızını yalnızca 12 gün görebilmişti...

İşte başta İbrahim Erkal'ın kızı Elif Su olmak üzere sizler için derlediğimiz ünlüler ve çocukları...