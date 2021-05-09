İbrahim Erkal'ın kızı Elif Su kocaman oldu! Ölümüyle sevenlerini yasa boğan İbrahim Erkal kızını yalnızca 12 gün görebilmişti...

İbrahim Erkal'ın kızı Elif Su kocaman oldu! Ölümüyle sevenlerini yasa boğan İbrahim Erkal kızını yalnızca 12 gün görebilmişti... Canısı, Ömrüm, Çare Gelmez, Sen Aldırma, Vur Dibine gibi şarkılarıyla müzik piyasasına damga vurdu İbrahim Erkal... 11 Mayıs 2017 günü, 52 yaşında hayata veda eden İbrahim Erkal geride 3 çocuk ve gözü yaşlı eş Filiz Akgün'ü bıraktı. İbrahim Erkal, küçük kızı Elif Su henüz 12 günlükken hayata gözlerini yummuştu. Şimdi 4 yaşında olan Elif Su merak ediliyor. İşte İbrahim Erkal'ın kızı Elif Su ve sizin için derlediğimiz ünlü isimlerin çocukları.

09.05.2021 12:10 - Son Güncelleme: 09.05.2021 12:20 BU GALERİYİ PAYLAŞ





