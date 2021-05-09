RAMAZAN İMSAKİYE
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Yeşilçam’ın Afrodit'i Banu Alkan'ın son haline bakın! Geçim sıkıntısı itirafıyla günlerce konuşulmuştu...

Yeşilçam'ın Afrodit'i Banu Alkan'ın son haline bakın! Geçim sıkıntısı itirafıyla günlerce konuşulan 63 yaşındaki Banu Alkan son haliyle sosyal medya gündeminde. Katıldığı bir programda hayatıyla ilgili bilinmeyenleri anlatan Alkan, geçim sıkıntısıyla baş edebilmek için ünlü ressam Fikret Mualla'nın birkaç tablosunu sakladığını itiraf etmişti. İşte sosyal medyayı aktif kullanan Banu Alkan'ın son hali başta olmak üzere yıllar önceki ve sonraki halleriyle Yeşilçam ünlüleri...

09.05.2021 10:27 - Son Güncelleme: 09.05.2021 11:52
Yeşilçam’ın Afrodit'i Banu Alkan'ın son haline bakın! Geçim sıkıntısı itirafıyla günlerce konuşulmuştu...

Geçim sıkıntısı itirafıyla günlerce konuşulmuştu...Yeşilçam'ın Afrodit'i Banu Alkan'ın son haline bakın!

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Yeşilçam’ın Afrodit'i Banu Alkan'ın son haline bakın! Geçim sıkıntısı itirafıyla günlerce konuşulmuştu...

YEŞİLÇAM OYUNCULARININ SON HALLERİ

Onlar filmleriyle Türk sinemasına damga vuran bir zamanların en meşhur sanatçılarıydı. Yeşilçam'ın en güzel isimleri Gülşen Bubikoğlu'ndan Itır Esen'e, Tarık Akan'dan Orhan Gencebay'a...

Yeşilçam’ın Afrodit'i Banu Alkan'ın son haline bakın! Geçim sıkıntısı itirafıyla günlerce konuşulmuştu...

İşte yıllar önceki ve sonraki halleriyle Yeşilçam ünlüleri...

Yeşilçam’ın Afrodit'i Banu Alkan'ın son haline bakın! Geçim sıkıntısı itirafıyla günlerce konuşulmuştu...

BANU ALKAN

Banu Alkan'ın 1975 yılında çektiği ilk filminden ortaya çıkan görüntüler sosyal medyada çok sık yer alıyor.

Yeşilçam’ın Afrodit'i Banu Alkan'ın son haline bakın! Geçim sıkıntısı itirafıyla günlerce konuşulmuştu...

İzleyenlerin tanımakta güçlük çektiği Banu Alkan'ın, bilinen görüntüsünden çok farklı olması dikkat çekti.