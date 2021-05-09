Yeşilçam’ın Afrodit'i Banu Alkan'ın son haline bakın! Geçim sıkıntısı itirafıyla günlerce konuşulmuştu...

Yeşilçam'ın Afrodit'i Banu Alkan'ın son haline bakın! Geçim sıkıntısı itirafıyla günlerce konuşulan 63 yaşındaki Banu Alkan son haliyle sosyal medya gündeminde. Katıldığı bir programda hayatıyla ilgili bilinmeyenleri anlatan Alkan, geçim sıkıntısıyla baş edebilmek için ünlü ressam Fikret Mualla'nın birkaç tablosunu sakladığını itiraf etmişti. İşte sosyal medyayı aktif kullanan Banu Alkan'ın son hali başta olmak üzere yıllar önceki ve sonraki halleriyle Yeşilçam ünlüleri...

09.05.2021 10:27 - Son Güncelleme: 09.05.2021 11:52 BU GALERİYİ PAYLAŞ





