Ünlü isimlerden kandil mesajları: Yükselişin ve mucizelerin gecesi! Sibel Can, Müge Anlı, Esra Erol, Hadise, Petek Dinçöz, Filiz Akın...
Hazreti Muhammed'in, Allah'ın daveti üzerine Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya, oradan semaya, yüce alemlere ve ilahi huzura yükseldiği gece olarak kabul edilen Miraç Kandili 'üç aylar'ın ilki olan Recep ayının 27'nci gecesine denk geliyor. Miraç Kandili mesajları ve resimleri her yıl olduğu gibi bu yıl da sevdiklerimizle paylaşılıyor. Özellikle sosyal medya platformları; WhatsApp, Facebbok, Twitter ve Instagram'da Mira Kandili mesajları yayınlanıyor. Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü isimler de güzel dileklerini takipçileriyle paylaşılıyor. İşte Petek Dinçöz, Hadise, Esra Erol, Müge Anlı gibi isimlerin de aralarında yer aldığı ünlü isimlerin kandil paylaşımları...
17.02.2023 21:15 - Son Güncelleme: 17.02.2023 21:15