Son Umut’un Ayşe’si Olga Kurylenko bakın aslen nereliymiş! Duyan inanamadı! Meğer herkes yanlış biliyormuş! İşte memleketi...
Senaryosunu Andrew Anastasios ve Andrew Knight'in yazdığı, yönetmenliğini Russell Crowe'un yaptığı 2014 Avustralya, Türkiye ve ABD ortak yapımı Son Umut filmi televizyon ekranlarında yayınlanması üzerine gündem oldu. Jai Courtney, Cem Yılmaz, Yılmaz Erdoğan, Dylan Georgiades gibi isimlerin yer aldığı filmde Ayşe karakterini canlandıran Olga Kurylenko'nun hayatı ise merak edilip araştırılmaya başlandı. Ünlü oyuncunun özellikle memleketi merak edildi. İnternet kullanıcıları "Olga Kurylenko aslen nereli?" sorusunun yanıtını arattı. Oyuncunun aslen nereli olduğunu ilk kez duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. İşte Olga Kurylenko'nun memleketi...
17.02.2023 22:02 - Son Güncelleme: 17.02.2023 22:02
Televizyon ekranlarında yayınlanan Son Umut filminde Ayşe karakterini canlandıran Olga Kurylenko'nun hayatı ise merak edilip araştırılmaya başlandı.
Ünlü oyuncunun özellikle memleketi merak edildi. İnternet kullanıcıları "Olga Kurylenko aslen nereli?" sorusunun yanıtını arattı.