Ünlü isimlerden Galatasaray paylaşımları! Şampiyonluğu bakın nasıl kutladılar! Çağla Şıkel, Pınar Altuğ, Anıl Altan, Gökhan Alkan...
Galatasaray, MKE Ankaragücü'nü deplasmanda 4-1 yenerek Süper Lig'in 2022-2023 sezonunda şampiyonluğunu ilan etti. Aralarında Çağla Şıkel, Pınar Altuğ, Anıl Altan, Gökhan Alkan'ın da yer aldığı Galatasaraylı ünlüler ise sosyal medyayı adeta sarı-kırmızıya boyadı. İşte ünlü aslanların paylaşımları...
30.05.2023 22:51 - Son Güncelleme: 30.05.2023 23:40
Galatasaray, Süper Lig'in 36. haftasında Ankaragücü'ne konuk oldu. Maçı 4-1 önde tamamlayan sarı kırmızılılar, 23. şampiyonluğunu ilan etti. Ünlü aslanlardan da paylaşımlar gecikmedi.