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Haberler Magazin Ünlü isimlerden Galatasaray paylaşımları! Şampiyonluğu bakın nasıl kutladılar! Çağla Şıkel, Pınar Altuğ, Anıl Altan, Gökhan Alkan...

Ünlü isimlerden Galatasaray paylaşımları! Şampiyonluğu bakın nasıl kutladılar! Çağla Şıkel, Pınar Altuğ, Anıl Altan, Gökhan Alkan...

Galatasaray, MKE Ankaragücü'nü deplasmanda 4-1 yenerek Süper Lig'in 2022-2023 sezonunda şampiyonluğunu ilan etti. Aralarında Çağla Şıkel, Pınar Altuğ, Anıl Altan, Gökhan Alkan'ın da yer aldığı Galatasaraylı ünlüler ise sosyal medyayı adeta sarı-kırmızıya boyadı. İşte ünlü aslanların paylaşımları...

takvim.com.tr
30.05.2023 22:51 - Son Güncelleme: 30.05.2023 23:40
Ünlü isimlerden Galatasaray paylaşımları! Şampiyonluğu bakın nasıl kutladılar! Çağla Şıkel, Pınar Altuğ, Anıl Altan, Gökhan Alkan...

Galatasaray, Süper Lig'in 36. haftasında Ankaragücü'ne konuk oldu. Maçı 4-1 önde tamamlayan sarı kırmızılılar, 23. şampiyonluğunu ilan etti. Ünlü aslanlardan da paylaşımlar gecikmedi.

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Ünlü isimlerden Galatasaray paylaşımları! Şampiyonluğu bakın nasıl kutladılar! Çağla Şıkel, Pınar Altuğ, Anıl Altan, Gökhan Alkan...

ATA DEMİRER

Ünlü isimlerden Galatasaray paylaşımları! Şampiyonluğu bakın nasıl kutladılar! Çağla Şıkel, Pınar Altuğ, Anıl Altan, Gökhan Alkan...

ÇAĞLA ŞİMŞEK

Ünlü isimlerden Galatasaray paylaşımları! Şampiyonluğu bakın nasıl kutladılar! Çağla Şıkel, Pınar Altuğ, Anıl Altan, Gökhan Alkan...

ÇAĞLA ŞIKEL

Ünlü isimlerden Galatasaray paylaşımları! Şampiyonluğu bakın nasıl kutladılar! Çağla Şıkel, Pınar Altuğ, Anıl Altan, Gökhan Alkan...

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