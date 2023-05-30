Öğrenen şaşırdı! 2023 Survivor Cansu Tuman bakın aslen nereliymiş! İşte 29 yaşındaki Cansu Tuman’ın memleketi...

2023 yılında Survivor'un yarışmacıları arasında yer alan Cansu Tuman hakkında bir çok sorunun yanıtı araştırılmaya başlandı. Acun Ilıcalı'nın sunduğu Survivor'da haftanın dokunulmazlık oyunları ile Survivor'da 1. ve 2. eleme adayı belli olmuştu. Ada konseyinde bireysel dokunulmazlığı alan yarışmacılar tarafından Survivor'da bu hafta eleme potasına Asena ve Cansu girmişti. .Peki Survivor Cansu aslen nereli? Memleketini duyanlar şoke oldu. İşte Survivor Cansu Tuman'ın memleketi...