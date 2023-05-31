27 yıllık evliliği biten Mehmet Aslantuğ suskunluğunu bozdu! İlk kez konuştu! “6 aydır ev olarak da ayrıyız” Gözler Arzum Onan’da...
27 yıllık evliliklerini sonlandırma kararı alan Mehmet Aslantuğ ile Arzum Onan, Beykoz 1. Aile Mahkemesi'nde görülen davada tek celsede boşandı. Ayrılık haberlerin çıktığı dönemde Arzum Onan'ın aksine suskunluğunu koruyan Aslantuğ'dan beklenmedik hamle geldi. Aslantuğ, sosyal medya hesabında kaleme aldığı bir yazıyla konuyla ilgili sessizliğini bozdu. "6 aydır ev olarak da ayrıyız" diyen Aslantuğ'un açıklamasının ardından gözler Arzum Onan'a çevrildi. İşte Mehmet Aslantuğ'un o açıklaması...
Mehmet Aslantuğ ile Arzum Onan, geçen haftalarda boşanacakları yönünde haberlerle gündeme geldi. Arzum Onan da sosyal medya hesabında boşanma haberlerini doğrularken şiddet iddialarını net bir dille yalanladı.
ŞİDDET İDDİALARINA TEPKİ!
Şiddet iddialarına tepki gösteren Onan, şu ifadeleri kullandı: "Onan, paylaşımında "Bazılarının vicdanı yok. Sırf kendi çıkarları uğruna, neredeyse bir ömür geçirdiğim, hepinizin yakından tanıdığı; tutarlı, saygılı, hassas Mehmet'i, son derece çirkin bir yalanla, konumlandığı siyasi mücadelesi üzerinden vurmaya çalışıyorlar. Oysa çok nazik bir üslupla açıklamaya çalıştım.
30 yıla yakın zamandır sevdiğim adamın; değil psikolojik şiddet, her daim yanımda olan, destekleyen kişiliği, bu türden iftiralara malzeme olmayı asla hak etmez dedim. Boşanma sürecini de; başta oğlumuz, sevdiklerimiz ve sevenlerimiz için ilave duygusal yüklere dönüştürmemek adına böyle tarif ettim.
"BOŞANMAYI TALEP EDEN MEHMET"
Zaman içinde gelinen aşamada, boşanmayı talep eden Mehmet oldu. Dava sürecini benim başlatmamın da daha seviyeli bir yaklaşım olacağına karar verdik. 29 Mayıs boşanma tarihimiz dışındaki bu yalan iddialar alenen kötü niyet barındırmakta, amaçlı yapılmaktadır. Daha önce de paylaştığım üzere; zamanla her ilişkinin yaşadığı/yaşayabileceği bir yorgunluktan geçiyor olmak; birbirimize olan sevgimizi, saygımızı, ailemizin durduğu yeri değiştirmeyecek! Sevgiyle, sükunetle..."
BOŞANDILAR!
Mehmet Aslantuğ ve Arzum Onan'ın 27 yıllık evliliği bitiren duruşma geçen gün Beykoz Adliyesi'nde görüldü. Beykoz 1. Aile Mahkemesinde 13.55'deki duruşmaya çift el ele geldi.