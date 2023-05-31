27 yıllık evliliği biten Mehmet Aslantuğ suskunluğunu bozdu! İlk kez konuştu! “6 aydır ev olarak da ayrıyız” Gözler Arzum Onan’da...

"BOŞANMAYI TALEP EDEN MEHMET"

Zaman içinde gelinen aşamada, boşanmayı talep eden Mehmet oldu. Dava sürecini benim başlatmamın da daha seviyeli bir yaklaşım olacağına karar verdik. 29 Mayıs boşanma tarihimiz dışındaki bu yalan iddialar alenen kötü niyet barındırmakta, amaçlı yapılmaktadır. Daha önce de paylaştığım üzere; zamanla her ilişkinin yaşadığı/yaşayabileceği bir yorgunluktan geçiyor olmak; birbirimize olan sevgimizi, saygımızı, ailemizin durduğu yeri değiştirmeyecek! Sevgiyle, sükunetle..."