Ünlü isimlerden Başkan Recep Tayyip Erdoğan’a tebrik mesajları! Tolga Karel, Sevim Emre, Tuğba Ekinci, Mesut Özil...
Türkiye sandık başına giderek seçimini yaptı ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan, rakibi Kemal Kılıçdaroğlu'na fark atarak seçimi önde tamamladı. Birçok ünlü isim ise sosyal medya hesabında Başkan Erdoğan için tebrik mesajları yayınladı. İşte aralarında Alişan, Tuğba Ekinci, Sevim Emre, Semih Öztürk, Tolga Karel'in de yer aldığı ünlü isimlerin o paylaşımları...
29.05.2023 00:30 - Son Güncelleme: 29.05.2023 00:30
Türkiye, Cumhurbaşkanı Seçimi için sandık başına gitti. Oy verme işleminin saat 17.00'de son bulduğu seçimi Başkan Recep Tayyip Erdoğan rakibini geride bırakarak önde tamamladı. Birçok ünlü isim ise sosyal medya hesabında Başkan Erdoğan için tebrik mesajları yayınladı.
İşte o paylaşımlar...