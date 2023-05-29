Ünlü isimlerden Başkan Recep Tayyip Erdoğan’a tebrik mesajları! Tolga Karel, Sevim Emre, Tuğba Ekinci, Mesut Özil...

Türkiye, Cumhurbaşkanı Seçimi için sandık başına gitti. Oy verme işleminin saat 17.00'de son bulduğu seçimi Başkan Recep Tayyip Erdoğan rakibini geride bırakarak önde tamamladı. Birçok ünlü isim ise sosyal medya hesabında Başkan Erdoğan için tebrik mesajları yayınladı.

İşte o paylaşımlar...