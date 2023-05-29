2023 Survivor Nefise Karatay memleketiyle şaşırttı! Duyanın ağzı açık kaldı! 23 yaşındaki Nefise bakın aslen nereliymiş...
Survivor 2023'e katılan ve Asena Demirağ ile yaşadığı sert tartışmayla gündeme gelen Nefise Karatay'ın hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. 23 yaşındaki ünlü yarışmacının özellikle memleketi merak edilip araştırılmaya başlandı. İnternet kullanıcıları, "Survivor Nefise aslen nereli?" sorusunun yanıtını arattı. Nefise Karatay'ın memleketini duyanlar ise şoke oldu. İşte Survivor Nefise'nin memleketi...
29.05.2023 01:39 - Son Güncelleme: 29.05.2023 01:39
Survivor'da finale sayılı zaman kala, son 7'ye kalan yarışmacılar haftanın ilk dokunulmazlık oyunu oynandı. Oyun öncesinde Nefise ile Asena arasında sert tartışmalar yaşandı. Bunun üzerine gündeme gelen Nefise Karatay'ın hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı.