15 yıldır aynı yastığa baş koyuyorlar! Yağmur Atacan "Bizim ev" deyip paylaştı! Pınar Altuğ ile zevkle döşenmiş aşk yuvasına bakın...
Meslektaşı Pınar Altuğ ile 2008 yılında dünyaevine giren ve 2009'da Su adını verdiği kızını kucağına alarak ilk kez babalık duygusunu tadan Yağmur Atacan, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla dikkat çekti. Atacan, sevimli dostlarıyla ev hallerini kayıt altına alarak Instagram'da yayınladı. Bilardo masası dikkat çekerken Pınar Altuğ ile Yağmur Atacan'ın zevkle döşenmiş evleri beğeni topladı. İşte Yağmur Atacan ile Pınar Altuğ'un aşk yuvası...
28.05.2023 23:57 - Son Güncelleme: 29.05.2023 00:15
2002 yılında Canbaz isimli oyunda oynadığı "Bebeto" karakteriyle tiyatro sahnesinde yer alan Yağmur Atacan, 2006'da "Ben İstersem" adlı programın sunuculuğunu yaptı.
Çılgın Dershane, Lise Defteri, Doktorlar gibi yapımlarda rol alan ünlü oyuncu, 2007 yılının Eylül ayında meslektaşı Pınar Altuğ ile nişanlandı.
Attıkları her adımla adlarından söz ettiren ikili, bu kez Yağmur Atacan'ın paylaşımıyla gündeme geldi.