Ünlü isimlerden aşı çağrısı! ‘Kolları sıvıyoruz’ dediler harekete geçtiler Cem Yılmaz, Ezgi Mola, Haluk Bilginer, Şener Şen…
Ünlü isimlerden aşı çağrısı! 'Kolları sıvıyoruz' dediler harekete geçtiler… Sağlık Bakanlığı'nın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında yürütülen aşılama kampanyasına ünlü isimlerden destek geldi. Şener Şen, Haluk Bilginer, Ezgi Mola, Cem Yılmaz ve Doktor Mehmet Öz herkesi koronavirüse karşı aşılanmaya çağırdı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise resmi Twitter hesabında ünlü isimlerin vatandaşları aşı olmaya çağırdığı kamu spotunu paylaştı. İşte ünlülerin vatandaşlara seslendiği o videolar…
23.06.2021 18:30
- Son Güncelleme: 23.06.2021 18:37
Sağlık Bakanlığı tarafından koronavirüs ile mücadele kapsamında yürütülen aşılama kampanyası için sanatçılar harekete geçti. Şener Şen, Haluk Bilginer, Ezgi Mola, Cem Yılmaz ve Doktor Mehmet Öz'ün yer aldığı kamu spotları hazırlandı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise "Kolları sıvıyoruz" sloganıyla yürütülen koronavirüs aşılama kampanyası kapsamında hazırlanan kamu spotlarını resmi Twitter hesabında paylaştı.
ŞENER ŞEN
"Sinemalarda, konserlerde, tiyatrolarda yeniden buluşmamız için… Ve normal hayatımıza geri dönmemiz için siz de mutlaka aşınızı yaptırın"
EZGİ MOLA
"Bu kadarı ancak filmlerde olur dediğimiz pek çok şey yaşadık. Aşımızı olalım, hayatımıza kaldığımız yerden sağlıkla devam edelim"
HALUK BİLGİNER
"Aşıyla pandemi son bulacak, perdelerimiz yine açılacak. Bugün alkışlar bize değil, hepimizin sağlığını koruyarak aşı olanlara…"
MEHMET ÖZ
"Pandeminin sonunu getirmek ve geleceğe sağlıklı bakmak için mutlaka aşı olalım"
CEM YILMAZ
"Sağlıklı günlerimize geri dönebilmek için lütfen aşılarımızı olalım"