Seda Sayan'ın tecavüzle suçladığı Mehmet Ali Erbil'den flaş açıklama! ‘Bizi tahrik ettiler’ dedi ne var ne yok anlattı

İkilinin kavgasının yankısı sürerken Mehmet Ali Erbil'den yeni bir açıklama geldi. Bir mekanda görüntülenen Erbil, konunun hatırlatılması üzerine şöyle konuştu: ""Seda bunun açıklamasını yaptı. Benim iki tane kızım var, bu leke ile yaşamak kolay değil, 50 yıllık sanat hayatımda böyle bir durumla anılmadım. Biz 35 senedir Seda ile birlikteyiz. Onun annesi benim annem gibidir. Ben onun annesine anne derim. Çocukları da benim çocuğum gibidir"