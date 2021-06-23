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Seda Sayan'ın tecavüzle suçladığı Mehmet Ali Erbil'den flaş açıklama! ‘Bizi tahrik ettiler’ dedi ne var ne yok anlattı

Seda Sayan'ın tecavüzle suçladığı Mehmet Ali Erbil'den flaş açıklama! 'Bizi tahrik ettiler' dedi… Mehmet Ali Erbil, bir dönem yedikleri içtikleri ayrı gitmeyen Seda Sayan ile birbirine girmişti. Magazin gündemine bomba gibi düşen kavgaya Seda Sayan'ın tecavüz iddiası damga vurmuştu. Mehmet Ali Erbil'in özrü dilemesi üzerine ise eski dostlar barışmıştı. Ünlü şovmenden konuyla ilgili yeni bir açıklama geldi. Üçüncü şahısların Seda Sayan ile kendisini tahrik ettiğini dile getiren Erbil, "Bize küslük yakışmaz" dedi.İşte Mehmet Ali Erbil'in dikkat çeken o açıklaması…

23.06.2021 20:20 - Son Güncelleme: 23.06.2021 21:08
Seda Sayan'ın tecavüzle suçladığı Mehmet Ali Erbil'den flaş açıklama! ‘Bizi tahrik ettiler’ dedi ne var ne yok anlattı

Mehmet Ali Erbil, bir dönem yedikleri içtikleri ayrı gitmeyen Seda Sayan ile birbirine girmişti. Magazin gündemine bomba gibi düşen kavgaya Seda Sayan'ın tecavüz iddiası damga vurmuştu. Mehmet Ali Erbil'in özrü dilemesi üzerine ise eski dostlar barışmıştı.

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Seda Sayan'ın tecavüzle suçladığı Mehmet Ali Erbil'den flaş açıklama! ‘Bizi tahrik ettiler’ dedi ne var ne yok anlattı

İkilinin kavgasının yankısı sürerken Mehmet Ali Erbil'den yeni bir açıklama geldi. Bir mekanda görüntülenen Erbil, konunun hatırlatılması üzerine şöyle konuştu: ""Seda bunun açıklamasını yaptı. Benim iki tane kızım var, bu leke ile yaşamak kolay değil, 50 yıllık sanat hayatımda böyle bir durumla anılmadım. Biz 35 senedir Seda ile birlikteyiz. Onun annesi benim annem gibidir. Ben onun annesine anne derim. Çocukları da benim çocuğum gibidir"

Seda Sayan'ın tecavüzle suçladığı Mehmet Ali Erbil'den flaş açıklama! ‘Bizi tahrik ettiler’ dedi ne var ne yok anlattı

"BİZİ TAHRİK ETTİLER"
Miami dönüşü Seda Sayan ile buluşacaklarını belirten Erbil, sözlerini şöyle sürdürdü: "Birlikte yemek yiyeceğiz, bize yakışmaz küslük. İkinci, üçüncü şahıslar tahrik etti bizi. Bu dostluk öyle kolay kolay bozulmaz"

Seda Sayan'ın tecavüzle suçladığı Mehmet Ali Erbil'den flaş açıklama! ‘Bizi tahrik ettiler’ dedi ne var ne yok anlattı

NE OLMUŞTU?
Geçmiş dönemlerde aralarından su sızmayan Mehmet Ali Erbil ile Seda Sayan arasında 'Geçmişin kirli' savaşı yaşanıyor. Mehmet Ali Erbil sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Geçmişi temiz olsa iftar programı da sunardı. Televizyonlar reyting alamayan bu kadını hala çalıştırıyor" ifadelerini kullandı ve eski dostunu hedef tahtasına koydu.

Seda Sayan'ın tecavüzle suçladığı Mehmet Ali Erbil'den flaş açıklama! ‘Bizi tahrik ettiler’ dedi ne var ne yok anlattı

Daha sonra katıldığı bir programda Sayan'ı eleştirmeye devam eden Mehmet Ali Erbil, "Fatih Ürek'ten sonra Onur Büyüktopçu'yu da görevinden alıkoydu. Kimse kötü konuşamıyor, çünkü bu kadın 60 yıldır herkesi korkutmuş" dedi.