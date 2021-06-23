Seda Sayan'ın tecavüzle suçladığı Mehmet Ali Erbil'den flaş açıklama! ‘Bizi tahrik ettiler’ dedi ne var ne yok anlattı
Seda Sayan'ın tecavüzle suçladığı Mehmet Ali Erbil'den flaş açıklama! 'Bizi tahrik ettiler' dedi… Mehmet Ali Erbil, bir dönem yedikleri içtikleri ayrı gitmeyen Seda Sayan ile birbirine girmişti. Magazin gündemine bomba gibi düşen kavgaya Seda Sayan'ın tecavüz iddiası damga vurmuştu. Mehmet Ali Erbil'in özrü dilemesi üzerine ise eski dostlar barışmıştı. Ünlü şovmenden konuyla ilgili yeni bir açıklama geldi. Üçüncü şahısların Seda Sayan ile kendisini tahrik ettiğini dile getiren Erbil, "Bize küslük yakışmaz" dedi.İşte Mehmet Ali Erbil'in dikkat çeken o açıklaması…
İkilinin kavgasının yankısı sürerken Mehmet Ali Erbil'den yeni bir açıklama geldi. Bir mekanda görüntülenen Erbil, konunun hatırlatılması üzerine şöyle konuştu: ""Seda bunun açıklamasını yaptı. Benim iki tane kızım var, bu leke ile yaşamak kolay değil, 50 yıllık sanat hayatımda böyle bir durumla anılmadım. Biz 35 senedir Seda ile birlikteyiz. Onun annesi benim annem gibidir. Ben onun annesine anne derim. Çocukları da benim çocuğum gibidir"
NE OLMUŞTU?
Geçmiş dönemlerde aralarından su sızmayan Mehmet Ali Erbil ile Seda Sayan arasında 'Geçmişin kirli' savaşı yaşanıyor. Mehmet Ali Erbil sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Geçmişi temiz olsa iftar programı da sunardı. Televizyonlar reyting alamayan bu kadını hala çalıştırıyor" ifadelerini kullandı ve eski dostunu hedef tahtasına koydu.